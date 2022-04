In de Zuidwest-Oekraïense kustplaats Odesa heeft een raketaanval zaterdag tot meerdere doden en gewonden geleid. Ook in het dorp Hirske, in de Oost-Oekraïense regio Luhansk, kwamen meerdere burgers om het leven. De Russische beschietingen in het oosten gaan onverminderd door, wat de evacuatie van burgers bemoeilijkt. Een militaire doorbraak blijft nog uit.

Russische troepen hebben hun aanval op het laatste Oekraïense bolwerk in de zuidoostelijke havenstad Mariupol hervat. De presidentiële adviseur Oleksiy Arestovych zei zaterdag op de Oekraïense televisie dat de Russische luchtmacht de staalfabriek van Azovstal bombardeert en dat grondtroepen het complex bestormen.

"De vijand probeert het laatste verzet van de verdedigers van Mariupol te wurgen", zei Arestovych. Zijn uitspraken konden niet onafhankelijk bevestigd worden. De Russische president Vladimir Poetin zei donderdag de aanval op de staalfabriek te stoppen en te kiezen voor een belegering.

Naar schatting hebben zo'n tweeduizend Oekraïense strijders zich verschanst in het complex van Azovstal, dat 11 vierkante kilometer groot is. Het gaat vooral om leden van het Azovbataljon, een extreemrechtse militie die de stad Mariupol in 2014 in handen kreeg en nu in het Oekraïense leger is opgenomen. Volgens de Oekraïense regering schuilen ook zo'n duizend burgers en vijfhonderd gewonde militairen in de gangen onder de staalfabriek.

Burgers komen Mariupol nog steeds niet uit

De evacuaties van burgers uit Mariupol naar de stad Zaporizhzhia is zaterdag weer niet gelukt, schrijft een medewerker van de burgemeester van de Oekraïense stad op Telegram. Russische soldaten zouden burgers hebben weggestuurd bij het afgesproken verzamelpunt en gewaarschuwd hebben voor mogelijke beschietingen.

Volgens het stadsbestuur verblijven er nog altijd zo'n 100.000 mensen in Mariupol. De afgelopen weken zijn pogingen om burgers uit de stad te evacueren herhaaldelijk mislukt. Rusland en Oekraïne geven elkaar daarvan de schuld.

Burgerslachtoffers in Odesa en Luhansk

Bij Russische raketaanvallen op Odesa zijn zaterdag zeker vijf mensen omgekomen en achttien mensen gewond geraakt. Onder de doden is een baby van drie maanden oud, aldus de Oekraïense regering op Telegram. Er wordt gevreesd voor meer levens.

Volgens de Oekraïense luchtmacht troffen twee raketten een militaire basis in de stad. Twee andere zouden zijn neergekomen in een woonwijk. Ook zouden twee raketten door de luchtverdediging zijn neergehaald. De raketten werden afgevuurd door langeafstandsbommenwerpers van het type TU-95, meldt de luchtmacht.

Het bericht kon niet onafhankelijk bevestigd worden. Op sociale media circuleren beelden van een flatgebouw in Odesa dat in brand staat.

In Hirske, een dorp in de regio Luhansk, zijn zaterdag zes burgers gedood door Russische aanvallen, meldt de gouverneur van de regio. "De hele dag heeft de gemeenschap van Hirske te lijden gehad onder Russische aanvallen", aldus Sergej Gajdaj op Telegram. "Zes inwoners van de gemeenschap hebben het leven gelaten."

Donderdag meldde de gouverneur al dat 80 procent van de regio in Russische handen is. Voor het begin van de Russische inval op 24 februari controleerden de pro-Russische separatisten van de zelfverklaarde volksrepubliek Luhansk ongeveer 30 procent van de regio.

Oekraïense verdediging blijft sterk

Toch lijken de Russen nog geen noemenswaardige opmars te maken. Een van de verklaringen is dat de Oekraïense verdediging stevig is, mede dankzij de wapens en het materieel dat het Westen aan Oekraïne geeft.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zaterdag telefonisch overleg gevoerd met de Britse premier Boris Johnson. Onderwerp van gesprek was een "nieuwe fase" van militaire hulp, waaronder de levering van zware wapens. Dat heeft Zelensky's stafchef Andriy Sibiga zaterdag bekendgemaakt op de nationale televisie. Hij zei ook dat beide leiders het over verdere financiële steun voor Oekraïne hebben gehad.