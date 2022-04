Russische legereenheden hebben in het afgelopen etmaal weinig terreinwinst geboekt in het Donetsbekken, zegt de Oekraïense legerleiding. Die lezing wordt zaterdag bevestigd door het Britse ministerie van Defensie. De Russische beschietingen gaan intussen onverminderd door, wat de evacuatie van burgers bemoeilijkt.

De Britten schrijven de trage Russische opmars toe aan de Oekraïense verdediging. De Oekraïners claimen acht Russische aanvallen te hebben afgeslagen in de regio's Donetsk en Luhansk en daarbij Russisch materieel te hebben vernietigd, waaronder negen tanks en achttien pantservoertuigen.

De Russen claimen op hun beurt het neerhalen van een straaljager en een drietal helikopters.

Bovendien gaan de Russische beschietingen door, zegt de Oekraïense legerleiding zaterdag in een update. Volgens Serhiy Haidai, de gouverneur van Luhansk, zijn de beschietingen zo fel dat Oekraïense legereenheden zich hier en daar hebben moeten terugtrekken. Bij de beschietingen zouden zeker twee burgerdoden zijn gevallen.

In Luhansk en de aangrenzende regio Donetsk, die samen het Donetsbekken vormen, zijn volgens president Volodymyr Zelensky ongeveer 44.000 Oekraïense militairen actief. Rusland en pro-Russische separatisten zouden in hetzelfde gebied tussen de 60.000 en 80.000 manschappen hebben.

Zaterdag humanitaire corridor voor inwoners van Mariupol

Ook de belegerde stad Mariupol ligt nog altijd onder vuur. De Russische president Vladimir Poetin claimde afgelopen donderdag weliswaar de 'bevrijding' van de stad, maar volgens het Britse ministerie van Defensie wordt er nog altijd gevochten.

Dat de Russen meer tijd kwijt zijn aan het innemen van de stad, zorgt ook voor vertraging elders op het slagveld, aldus de Britten. Op het terrein van de Azovstal-staalfabriek zijn naar schatting nog altijd zo'n tweeduizend Oekraïense militairen actief.

De gevechten bemoeilijkten de afgelopen anderhalve week de evacuaties van burgers uit Mariupol. Zaterdagmiddag is er volgens het stadsbestuur opnieuw een zogeheten humanitaire corridor voor inwoners van Mariupol. Bussen rijden vanaf een winkelcentrum naar de door Oekraïne gecontroleerde stad Zaporizhzhia.

De bussen zijn bedoeld voor vrouwen, kinderen en ouderen. De burgemeester heeft zijn inwoners ertoe opgeroepen te evacueren. Van de ongeveer 430.000 mensen die voor de oorlog in Mariupol woonden, zijn er nog ongeveer 100.000 over. Zij leven er al bijna twee maanden in erbarmelijke omstandigheden.