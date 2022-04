Een hooggeplaatste Russische commandant heeft gesuggereerd dat de Russischsprekende inwoners van Moldavië worden onderdrukt. Eerder liet het Kremlin al weten dat het een afvallige regio van Moldavië wil bereiken. De Oekraïense president Volodomyr Zelensky waarschuwt ervoor dat Rusland het niet bij Oekraïne zal houden.

Het Moldavische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur in het land vrijdag op het matje geroepen om zijn "ernstige zorgen" te uiten over de opmerking van een Russische militaire commandant.

Zijn suggestie dat de Russischsprekende inwoners van Moldavië onderdrukt worden is "ongegrond", liet het ministerie weten op zijn website. "Moldavië is een neutrale staat en dat moet door iedereen gerespecteerd worden, dus ook door de Russische Federatie."

Rusland wil geheel zuidelijk Oekraïne onder controle krijgen en zo een route vrijmaken naar Transnistrië, een pro-Russische regio die zich in 1990 afscheidde van Moldavië. In het staatje, dat door vrijwel geen enkel land wordt erkend, zijn Russische militairen gestationeerd. Kyiv vermoedt dat Moskou van daaruit een nieuw offensief wil starten.

'Wie weet wie de volgende zal zijn?'

In een videoboodschap waarschuwde Zelensky er vrijdagavond voor dat de Russische invasie van Oekraïne slechts het begin is en dat Moskou van plan is meer landen in te nemen.

"Alle naties die, zoals wij, geloven in de overwinning van het leven op de dood, moeten met ons vechten. Ze moeten ons helpen, want wij zijn de eersten. En wie weet wie de volgende zal zijn?", aldus Zelensky.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Washington de soevereiniteit van Moldavië volledig ondersteunt. Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov weigerde te reageren op de vraag of Rusland van plan is het doel van de invasie bij te stellen.

Moldavië, het armste land van Europa waar volgens de Verenigde Naties meer dan 400.000 Oekraïners hun toevlucht hebben gezocht, wil net als Oekraïne graag kandidaat-lid van de Europese Unie worden.

Oekraïne leverde onlangs al een benodigde vragenlijst in bij Brussel, een eerste stap in een zeer langdurige procedure. Moldavië heeft dat nu ook gedaan en het document vrijdag overhandigd aan de EU-ambassadeur in het land.