Er zijn grote zorgen om de Oekraïense burgers die nog vastzitten in de zuidelijke havenstad Mariupol. De Russische president Vladimir Poetin beweerde dat hij zijn offensief om de stad zou staken, maar volgens het stadsbestuur vinden er nog altijd bombardementen plaats, ook op plaatsen waar burgers schuilen. Poetin reageerde niet op die claim en heeft zijn zinnen gezet op het controleren van geheel Zuid-Oekraïne. Hij wil onder meer een afvallige regio van Moldavië bereiken.

Het gaat om Transnistrië, een pro-Russische regio die zich in 1990 afscheidde van Moldavië. De staat wordt door vrijwel geen enkel land erkend en er zijn al Russische militairen gestationeerd.

Kyiv vermoedt dat Moskou vanuit Transnistrië een nieuw offensief wil starten. Zo zou een vliegveld in de staat al voorbereid zijn op het invliegen van Russische militairen. "De oorlog is niet meer bedoeld om de 'mythische' nazi's in Oekraïne te verslaan, maar om het oosten en zuiden van Oekraïne te bezetten. Het is imperialisme in zijn puurste vorm", aldus de Oekraïense minister van Defensie.

De verovering van Mariupol was erg belangrijk voor Poetin om in ieder geval al een landbrug tussen Oost-Oekraïne en het schiereiland de Krim te realiseren. Als Poetin inderdaad wil doorstoten naar Moldavië, zal de zuidwestelijk gelegen stad Odesa zijn volgende belangrijke doelwit worden.

Voorlopig moet de Russische president toch nog een oog houden op Mariupol. Het Kremlin heeft vrijwel de hele stad in handen, behalve een bedrijventerrein waar zo'n tweeduizend Oekraïense militairen zich hebben verschanst in een grote staalfabriek.

Poetin heeft gezegd dat hij de fabriek niet gaat bestormen. In plaats daarvan kiest hij voor een hermetische omsingeling, waardoor een hongerdood dreigt voor de militairen als zij zich niet overgeven. "Als zij de witte vlag hijsen, zullen wij hun levens sparen", beweert Moskou.

Gevangen burgers in Mariupol hoeven voorlopig niet op evacuatie te rekenen

In de fabriek schuilen echter ook zo'n driehonderd tot duizend burgers. Evacuatiepogingen om hen in veiligheid te brengen mislukten de afgelopen dagen. Dat terwijl al wekenlang wordt gewaarschuwd voor schaarste van water en voedsel in de stad. Russen zouden inmiddels buiten de stad massagraven creëren om "militaire misdaden" te verhullen, claimt burgemeester Vadym Boychenko.

Boychenko wil zo snel mogelijk een volledige evacuatie in de stad. Dat zou betekenen dat ook de overige 100.000 overgebleven burgers van Mariupol de stad mogen verlaten. De Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk is vanzelfsprekend voorstander van het plan, maar ook sceptisch: de wegen zouden niet veilig zijn om zo veel burgers te evacueren en humanitaire corridors lijken er voorlopig ook niet te komen.

Brede oproep om tijdens Pasen staakt-het-vuren af te kondigen

Wat uitkomst zou kunnen bieden, is een paasbestand. Voorzitter Charles Michel van de Europese Raad deed vrijdag een dringende oproep in een telefoongesprek met Poetin om tijdens het paasfeest voor orthodoxe christenen een 'humanitair staakt-het-vuren' af te kondigen. Naar schatting noemt 60 procent van de Oekraïners en 42,5 procent van de Russen zich orthodox christen en zij vieren de aankomende dagen Pasen.

Michel zou Poetin ook hebben gezegd dat zijn acties "onaanvaardbaar zijn". Hij hoopt dat de Russische president snel om de tafel wil met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky, maar Poetin zou alleen om de tafel willen als de huidige vredesgesprekken concrete resultaten opleveren.

34 Satellietbeelden tonen mogelijke massagraven bij Mariupol

Vredesonderhandelingen zitten volgens Moskou nog altijd muurvast

Daar lijkt het voorlopig niet op. Poetin zei eerder zelf al dat de onderhandelingen op een dood spoor zaten en vrijdag zei de Russische minister Sergey Lavrov (Buitenlandse Zaken) dat de gesprekken opnieuw zijn vastgelopen. Ook zou Oekraïne niet hebben gereageerd op voorstellen van de Russen, maar Kyiv ontkent dat vanuit Moskou een document is opgestuurd.

Vrijdag voerden de Russische en Oekraïense delegaties "een aantal lange gesprekken" met elkaar, zei de Russische onderhandelaar Vladimir Medinsky. Het is nog niet duidelijk hoe die gesprekken zijn verlopen.

Als Poetin en Zelensky elkaar willen spreken, wil de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat faciliteren. Hij wil binnen enkele dagen met zowel Moskou als Kyiv bellen om zijn ambtgenoten te overtuigen. Eerder hebben ministers en delegaties van de oorlogvoerende landen elkaar in Turkije ontmoet. Het land onderhoudt goede relaties met beide partijen.

Nederland stuurt zwaarste geschut van Defensie naar Oekraïne

De Britse premier Boris Johnson voorziet nog geen snel einde van de oorlog. Hij noemt het "realistisch" dat er ook volgend jaar nog wordt gevochten.

Oekraïne zal dan waarschijnlijk gesteund worden door pantserhouwitsers vanuit Nederland en Duitsland. Dat is het zwaarste geschut van de landmacht waarmee doelen op 40 tot 50 kilometer afstand getroffen kunnen worden.

Defensieminister Kajsa Ollongren zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat het overleg hierover met de Duitsers in een afrondende fase zit. Ze is optimistisch dat het lukt. Oekraïne had specifiek om het wapentuig gevraagd. Het is niet duidelijk hoeveel pantserhouwitsers Nederland gaat leveren. Defensie bezit er 54 in totaal.