De inmiddels vrijgelaten burgemeester Ivan Fedorov (33) van de Oost-Oekraïense stad Melitopol was even in Nederland, als onderdeel van een rondreis door Europa. Hij hoopt op meer samenwerking tussen Oekraïense en Europese gemeenten, zegt hij in gesprek met NU.nl.

Fedorov was wereldnieuws, toen hij op 11 maart werd ontvoerd door Russische militairen. Hij kreeg een zak over zijn hoofd getrokken en zijn handen werden achter zijn rug gebonden. De soldaten sloten hem op in de gevangenis van zijn eigen stad, die een paar dagen eerder was gevallen. In zijn cel hoorde hij hoe andere gevangenen werden gemarteld, zelf bleef hij ongedeerd.

"Constant denk je dat je de volgende kan zijn. Voor een Russische soldaat is een mensenleven niets waard", aldus de Oekraïense burgemeester.

Na zes dagen kwam Fedorov vrij na een gevangenenruil. "Ik ben blij dat u me niet vergeten bent", zei hij in een gefilmd telefoongesprek met president Volodymyr Zelensky. "We laten onze mensen niet in de steek", antwoordde de president.

64 Opgeluchte Zelensky spreekt met vrijgelaten burgemeester Melitopol

Diplomatieke rondreis door West-Europa moet banden versterken

Federov heeft zojuist een zaal vol Nederlandse ambtgenoten gesproken in het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De jonge burgemeester heeft even tijd voor een interview, maar moet dan snel weer verder. Hij oogt vermoeid, maar strijdbaar. "We zullen heel Oekraïne terugveroveren op de Russen", zegt hij. "Ook mijn stad zal weer vrij zijn."

Een maand na zijn bevrijding reist Fedorov met een Oekraïense delegatie van parlementsleden in opdracht van zijn president door West-Europa. Hij bezocht onder meer Berlijn, Rome en Brussel. Daar vroeg hij tijdens een bijeenkomst om meer wapens voor zijn land en waarschuwde EU-landen Hongarije en Bulgarije - die geen wapentransporten over hun gebied toestaan - dat zij als volgende aan de beurt kunnen zijn.

Naast burgemeesters sprak de delegatie in Nederland ook met minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en leden van de Tweede Kamer. Fedorov is blij dat Oekraïne nu een gewillig oor vindt in de rest van Europa. "De Russische staat wist vele jaren lang zijn verhaal goed te verkopen door een geweldig propaganda-apparaat. Maar op 24 februari zijn de maskers gevallen", zegt Fedorov, doelend op de inval van zijn land door de Russen. "Dit is het moment om ons verhaal te vertellen."

Die boodschap is duidelijk: de Oekraïners willen sterkere banden tussen hun steden en westerse gemeenten. "Onze huizen, scholen en ziekenhuizen zijn vernietigd door de Russen. We hopen te beginnen met de wederopbouw en daarbij hebben we jullie hulp nodig." Naast een uitbreiding van humanitaire en financiële hulp wil de delegatie dat er meer sancties worden opgelegd aan Rusland. "Er wordt nu nog steeds geld gestoken in wapens die onze kinderen doden."

In 2014 werd Federov voor het eerst verkozen tot viceburgemeester van Melitopol. In oktober 2020 werd hij zelf burgemeester. Melitopol is een kleine stad in het zuidoosten van Oekraïne en werd op 1 maart door de Russen ingenomen. Fedorov weigerde mee te werken en riep de bevolking op de straat op te gaan. Beelden van deze protesten gingen de wereld over. Een paar dagen later werd hij ontvoerd.

200 inwoners van Melitopol zijn ontvoerd

Fedorov kan zolang de Russen zijn stad bezetten niet meer terug. Vanzelfsprekend heeft hij nog veel contacten met inwoners. De situatie is zeer zorgelijk, vertelt hij. "De toegang tot de stad is afgesloten, er is te weinig eten, er zijn geen medicijnen."

Van de 150.000 inwoners is de helft vertrokken. Volgens Fedorov zijn ongeveer tweehonderd inwoners van Melitopol ontvoerd. "Velen van hen ken ik persoonlijk, het is een kleine stad. We willen graag een gevangenenruil doen, net zoals met mij is gebeurd. Maar de Russen komen hun afspraken niet na."

Fedorovs ouderlijk huis is door de Russen met de grond gelijkgemaakt. "Mijn familie is veilig, dat is het enige wat nu telt."