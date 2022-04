Rusland wil geheel zuidelijk Oekraïne onder controle krijgen en zo een route vrijmaken naar Transnistrië, een pro-Russische regio die zich in 1990 afscheidde van Moldavië. In het staatje, dat door vrijwel geen enkel land wordt erkend, zijn Russische militairen gestationeerd.

De doelstelling is onderdeel van de zogenoemde tweede fase van de Russische "speciale operatie" in Oekraïne, die er vooral op is gericht de hele oostelijke Donetsbekken te veroveren en vanaf daar een route over land te creëren naar het door Moskou ingelijfde schiereiland de Krim. De Russische commandant Rustam Minnekayev zei vrijdag volgens persbureau Interfax dat het onder controle krijgen van Zuid-Oekraïne de verbinding van het leger met Transnistrië zou verbeteren.

De regering in Kyiv vreest dat Russische troepen dan vanuit dat pro-Russische zelfverklaarde republiekje een nieuw offensief kunnen beginnen. Oekraïne zei eerder deze maand dat een vliegveld in Transnistrië in gereedheid wordt gebracht voor het invliegen van Russische militairen. Dat werd weersproken door zowel Transnistrië als Moldavië.

Oekraïne spreekt van imperialisme

Het Oekraïense ministerie van Defensie hekelt de plannen die Rusland vrijdag heeft aangekondigd en bestempelt het als imperialisme. "Ze proberen het niet eens meer te verhullen", aldus het ministerie op Twitter. "De oorlog is niet meer bedoeld om de 'mythische' nazi's in Oekraïne te verslaan, maar om het oosten en zuiden van Oekraïne te bezetten. Dat is imperialisme in zijn puurste vorm."

Moldavië, het armste land van Europa waar volgens de Verenigde Naties meer dan 400.000 Oekraïners hun toevlucht hebben gezocht, wil net als Oekraïne graag kandidaat-lid worden van de Europese Unie. Oekraïne leverde onlangs al een benodigde vragenlijst in bij Brussel, een eerste stap in een zeer langdurige procedure. Moldavië heeft dat nu ook gedaan en het document vrijdag overhandigd aan de EU-ambassadeur in het land.