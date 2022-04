Nieuwe satellietbeelden van het Amerikaanse satellietbedrijf Maxar Technologies tonen mogelijke massagraven nabij de Oekraïense havenstad Mariupol. Burgemeester Vadym Boychenko van Mariupol zegt vrijdag dat Russische militairen de lijken van honderden Oekraïners in massagraven buiten de stad begraven om "militaire misdaden" te verhullen. Verder blijft hij hameren op volledige evacuatie van de verwoeste stad, maar dat lijkt vrijdag geen optie.

De beelden verschenen enkele uren na een speech van de Russische president Vladimir Poetin op donderdag, waarin hij de overwinning in de havenstad claimde. Het massagraf zou zijn aangelegd in het dorp Manhush.

De graafwerkzaamheden in Manhush begonnen rond 23 maart. Op een foto van 3 april is te zien dat er veel meer ruimte is weggegraven en dat er zo'n tweehonderd nieuwe graven zijn.

Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

34 Satellietbeelden tonen mogelijke massagraven bij Mariupol

Nog 100.000 mensen in Mariupol

Volgens Boychenko zijn er op dit moment nog 100.000 mensen in Mariupol. "We hebben maar één ding nodig: de volledige evacuatie van de bevolking", zei hij vrijdag op de Oekraïense tv.

Dat lijkt op vrijdag in ieder geval niet te gaan gebeuren. Door het offensief van Rusland in het oosten van Oekraïne is het niet veilig om burgers de wegen te laten gebruiken, stelt de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk. Woensdag werd voor het laatst een humanitaire corridor geopend voor mensen in Mariupol.

Boychenko heeft verder geen updates gegeven over de gevechten in de stad. Volgens de laatste informatie houden nog zo'n tweeduizend militairen zich schuil in een staalfabriek. Dat is het laatste militaire bolwerk van de Oekraïense verdediging in Mariupol. Ook burgers zouden zich er schuilhouden.

Het terrein is moeilijk in te nemen doordat de circa tweeduizend aanwezige militairen zich in veel gebouwen kunnen verschansen. Ook is er een ondergronds tunnelstelsel waar zij zich doorheen kunnen bewegen. Poetin zei donderdag geen reden te zien om dat tunnelnetwerk in te nemen.