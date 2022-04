Tot nu toe heeft Nederland ruim 632 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren en ruim 274 miljoen euro aan Russische transacties tegengehouden. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo'n twee weken geleden stond de teller nog op 516 miljoen euro aan bevroren tegoeden en 155 miljoen aan tegengehouden transacties.

Eind maart kwam minister Hoekstra zwaar onder vuur te liggen in de Tweede Kamer over de trage uitvoering van de sancties. Kamerleden vreesden dat dit ertoe zou leiden dat oligarchen de tijd kregen om hun bezittingen uit Nederland weg te sluizen. Daarop werd oud-minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aangesteld als nationaal coördinator. Hij moest erop gaan toezien dat de strafmaatregelen tegen Rusland beter werden uitgevoerd.

Met behulp van een speciaal opgericht datateam werd de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de naleving van EU-sancties tegen Rusland in Nederland. Dat team bestaat uit meer dan twintig overheidsorganisaties, waaronder de Belastingdienst, de Douane en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

Sancties minder traag uitgevoerd dan gedacht

Uit dat onderzoek blijkt nu dat het uitvoeren van de sancties minder traag ging dan eerder werd gevreesd. Daardoor zou er geen sprake zijn van grote hoeveelheden weggesluisd geld door Russische personen op de sanctielijst.

Banken en andere betrokken organisaties zouden direct in hun eigen bestanden op zoek zijn gegaan naar matches met personen die op de sanctielijst waren gezet. Maar door gebrekkige gegevensverstrekking ontstond het beeld dat de uitvoering van de sancties traag op gang kwam, aldus Hoekstra in de Kamerbrief. Ook stelt de minister van Buitenlandse Zaken dat het handmatig doorvoeren van sancties een mogelijke oorzaak is voor vermogen dat nog niet bevroren of tegengehouden is.

Andere EU-landen namen meer Russisch vermogen in beslag

In andere Europese landen is aanzienlijk meer Russisch geld in beslag genomen. Frankrijk meldt bijvoorbeeld 22,8 miljard euro en Italië 800 miljoen euro. Volgens de Europese Commissie is tot nu toe bekend dat alle EU-lidstaten bij elkaar 29,6 miljard euro aan Russische tegoeden hebben bevroren.

Volgens de nationaal coördinator Stef Blok is dit verschil uit te leggen door de structuur van de Nederlandse economie. Russisch geld zou hier niet zitten in vastgoed (zoals in Frankrijk en Italië wel het geval is). En door het gebruik van brievenbusfirma's is Nederland vooral een doorstroomland voor Russisch geld. Zulk vermogen is maar heel kort fysiek in Nederland aanwezig, waardoor het moeilijk te bevriezen of tegen te houden is.

Op dit moment staan er in Nederland twintig Russische vaartuigen onder toezicht van de Douane, net als zo'n 7.500 containers met bestemming Rusland of Belarus. Ook staat er één Russische vliegtuig aan de grond en zijn er vijf toestellen 'ingepakt', waardoor ze (nog) niet van de grond kunnen.