De fysieke schade aan de gebouwen en infrastructuur van Oekraïne als gevolg van de Russische invasie bedraagt tot nu toe ongeveer 60 miljard dollar (omgerekend ruim 55 miljard euro), schat de Wereldbank donderdag. Dit bedrag zal nog oplopen omdat de oorlog nog voortduurt, zonder einde in zicht.

Wereldbank-president David Malpass vertelde op een speciale bijeenkomst van de Wereldbank voor Oekraïne, die in Washington plaatsvindt, dat het bedrag van 60 miljard dollar geen rekening houdt met de toenemende economische schade waarmee Oekraïne door de oorlog te maken heeft.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaf tijdens diezelfde bijeenkomst aan dat zijn land maandelijks zo'n 7 miljard dollar nodig heeft om de economische verliezen te compenseren. Bovendien heeft Oekraïne "honderden miljarden dollars nodig om later alles weer op te bouwen", zei hij via een videoverbinding.

Begin vorige week maakte de Wereldbank bekend 1,5 miljard dollar aan Oekraïne te geven om belangrijke overheidsdiensten te financieren tijdens de oorlog met Rusland.

De Oekraïense minister van Infrastructuur Oleksander Kubrakov taxeerde de aangerichte schade aan infrastructuur in zijn land maandag op zo'n 100 miljard dollar. Volgens hem was op dat moment circa 30 procent van de Oekraïense infrastructuur beschadigd of verwoest.