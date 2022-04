De Russische president Vladimir Poetin beweert dat Mariupol in handen is van de Russische troepen, ondanks dat een grote staalfabriek nog niet is ingenomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt tegen dat de strategisch belangrijke havenstad in het zuiden van Oekraïne in Russische handen is en ziet zelfs nog kansen om Mariupol militair te ontzetten.

Poetin zei donderdag dat Mariupol is ingenomen door het Russische leger. Hij erkende wel dat een grote staalfabriek nog niet is ingenomen, maar zei ook dat het terrein rond de fabriek "hermetisch afgesloten" en omringd door soldaten is. "Er is daarom geen reden om het gebied te bestormen", aldus Poetin.

De staalfabriek is het laatste militaire bolwerk van de Oekraïense verdediging in Mariupol. Het terrein is moeilijk in te nemen doordat de circa tweeduizend aanwezige militairen zich in veel gebouwen kunnen verschansen en er een ondergronds tunnelstelsel is waardoor zij zich kunnen bewegen. Poetin ziet ook geen reden om dat tunnelnetwerk in te nemen.

"Het gebied is zodanig afgesloten dat geen vlieg ongemerkt onze blokkades kan passeren. Als de troepen in de staalfabriek zich overgeven, worden zij niet gedood. We zullen hen met respect behandelen", beloofde de Russische president.

Zelensky ziet ondanks dat de situatie "moeilijk" en "slecht" is in Mariupol wel degelijk manieren om de belegerde stad te ontzetten. "Er is een militaire manier om dat te doen en daar bereiden we ons op voor", zei hij donderdagavond.

Ook de Verenigde Staten zijn sceptisch over de beweringen van Moskou dat Mariupol in Russische handen is. "We begrijpen dat de Oekraïense strijdkrachten standhouden en er is alle reden om aan te nemen dat de show van president Poetin en zijn minister van Defensie voor de media die we de afgelopen uren hebben gezien, nog meer desinformatie is uit hun versleten draaiboek", aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Human Rights Watch spreekt van oorlogsmisdaden in Bucha

Rusland heeft zich stelselmatig schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden in de Oekraïense stad Bucha, concludeert Human Rights Watch (HRW) na onderzoek. De mensenrechtenorganisatie wil dat Oekraïne lid wordt van het Internationaal Strafhof (ICC), zodat de daders berecht kunnen worden.

HRW stelt dat Russische troepen geen respect hadden voor mensenlevens. "Bijna iedere plek in Bucha is nu een plaats delict", zegt HRW-onderzoeker Richard Weir op basis van het onderzoek. "Het voelt alsof de dood overal aanwezig was."

7,7 miljoen ontheemden in Oekraïne

Het aantal ontheemden in Oekraïne staat volgens nieuwe schattingen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) op 7,7 miljoen. Het gaat om bijna een op de zes inwoners, aldus de organisatie in een nieuwe update over het aantal vluchtelingen in eigen land.

Van de ontheemden is volgens de IOM 15 procent van plan om in de komende twee weken terug te keren naar huis. De meeste mensen gaan naar Kyiv of elders in het noorden van het land. Omdat nu vooral in Oost-Oekraïne wordt gevochten, durven mensen uit andere streken weer meer huiswaarts te keren.

Het totale aantal mensen dat door de oorlog is gevlucht ligt veel hoger. Meer dan vijf miljoen Oekraïners zijn naar het buitenland vertrokken, van wie er een miljoen inmiddels weer tijdelijk of permanent zijn teruggekeerd.

Rusland: Kamala Harris en Mark Zuckerberg niet meer welkom

Rusland heeft reisverboden uitgevaardigd tegen 29 prominente Amerikanen. Onder anderen vicepresident Kamala Harris en Facebook-topman Mark Zuckerberg zijn niet langer welkom in Rusland, meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De nieuwe Russische sancties werden bekend vlak na een toespraak van de Amerikaanse president Joe Biden, waarin hij aanzienlijke extra militaire en financiële hulp aan Oekraïne aankondigde. Ook kondigde Moskou sancties aan tegen 61 Canadese officials, journalisten en militaire experts.

De Verenigde Staten gaan voor 800 miljoen dollar (zo'n 737 miljoen euro) aan militair materieel naar Oekraïne sturen. Ook legt de VS sancties op aan tientallen Russische mensen en bedrijven.