Het aantal opvangplekken dat beschikbaar is voor Oekraïners is na een week van dalingen weer toegenomen. Ten opzichte van dinsdag zijn er ruim dertienhonderd extra bedden beschikbaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is nog niet duidelijk in hoeverre die bedden nodig zullen zijn: het Rode Kruis hoeft namelijk steeds minder Oekraïners te helpen.

De bezettingsgraad van de reeds beschikbare opvangplekken is gestegen tot 75,5 procent. Dat is de hoogste bezettingsgraad tot nu toe, maar er zijn nog altijd ruim tienduizend plekken vrij.

Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt dat hun medewerkers de afgelopen weken minder hulp hoefden te bieden. Dat betekent volgens haar niet per se dat de vluchtelingenstroom geslonken is, omdat niet iedereen zich bij hulpinstanties meldt.

Toch is de kans nu wel groot dat gevluchte Oekraïners de hulp van het Rode Kruis inschakelen. De woordvoerder legt uit dat de Oekraïners die nu nog naar Nederland komen, vaak geen vrienden of familie hebben bij wie ze terechtkunnen. Als ze die contacten wél hadden, dan waren ze waarschijnlijk eerder uit Oekraïne vertrokken.

"Die Oekraïners hebben dat netwerk niet. We merken dat die mensen voeding, hygiënesets of simpelweg geld nodig hebben", aldus de zegspersoon.

Rode Kruis heeft plan om Amsterdam te ontlasten

De meeste Oekraïners willen volgens de woordvoerder naar Amsterdam, omdat dat de stad is waaraan zij denken bij Nederland. Niet iedereen kan echter worden opgevangen in de hoofdstad.

"Het maakt niet uit waar mensen uitstappen, ze worden vaak alsnog naar andere plekken vervoerd", vertelt de woordvoerder. "Maar we willen niet dat mensen in de rij moeten wachten om geholpen te worden na zo'n lange, vermoeiende reis."

Het Rode Kruis heeft daarom een plan opgezet om Amsterdam te ontlasten als dat nodig is. Zo kunnen conducteurs van de NS in treinen omroepen dat de hoofdstad 'vol' zit en ze ook elders hulp kunnen krijgen, zoals in Utrecht of Amersfoort.

Kabinet wil 75.000 opvangplekken realiseren

Het kabinet houdt er rekening mee dat de vluchtelingenstroom de komende weken weer kan toenemen. Op dit moment zijn er ruim 41.000 opvangplekken en het is al de bedoeling dat dit aantal wordt uitgebreid tot 50.000.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil kijken of het aantal opvangplekken kan worden uitgebreid tot 75.000. Hij lichtte niet toe hoe hij de extra opvangplekken wil realiseren.