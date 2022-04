De Russen hebben het grootste deel van Mariupol in handen, maar de Oekraïense soldaten zijn nog steeds aanwezig in het deel rondom een grote staalfabriek. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een reactie op de Russische president Vladimir Poetin, die stelde de havenstad te hebben ingenomen.

Poetin erkende ook het terrein van de staalfabriek nog niet in handen te hebben. Volgens hem zou het terrein wel omringd zijn door Russische soldaten en ziet hij geen reden om het gebied te bestormen.

De circa tweeduizend Oekraïense soldaten die zich in en onder de fabriek hebben verschanst, zouden niet ongemerkt de Russische blokkades kunnen passeren. Er zouden ook nog ongeveer duizend burgers op het industrieterrein zijn.

Dat de Russen een groot deel van de stad in handen hebben, bevestigt Zelensky nu. Maar hij benadrukt dat de Oekraïense soldaten nog steeds aanwezig zijn bij de staalfabriek. Over of de Russen de stad hebben ingenomen, heeft hij geen concrete uitspraken gedaan.

Zijn presidentieel adviseur Oleksiy Arestovych zegt dat de Russen beseffen dat het niet mogelijk is om Azovstal, zoals de staalfabriek heet, te bestormen. Rusland zou al flinke verliezen hebben geleden rondom de vele gebouwen en het ondergrondse tunnelstelsel van de fabriek. "Onze verdedigers hebben het nog steeds in handen."

Zelensky wil 'op wat voor manier dan ook' burgers ruilen

Zelensky heeft naar eigen zeggen Rusland aangeboden op wat voor manier dan ook Oekraïense burgers en militairen in Mariupol te ruilen. De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu heeft gezegd dat er door Oekraïne om onderhandelingen over Mariupol is gevraagd.

In Mariupol zitten volgens Zelensky nog zo'n 120.000 Oekraïners vast. Zij kunnen de stad niet verlaten vanwege de Russische blokkade. Oekraïense leiders meldden dat er donderdag slechts drie bussen uit Mariupol zijn aangekomen in Zaporizhzhia, een stad die 190 kilometer noordwestelijker ligt.