De ministers van Financiën van de G7-landen beloven Oekraïne dit jaar nog eens meer dan 22 miljard euro aan financiële hulp. Volgens persbureau Reuters komt de steun van Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten boven op de al bestaande steunpakketten voor Oekraïne.

Indien nodig kunnen de landen nog meer steun leveren.

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft dat laatste land tot eind maart al 564,9 miljard dollar (514,4 miljard euro) gekost, zei minister Yulia Svyrydenko (Economie). Dat is het gevolg van onder meer kapotte gebouwen, wegen en bruggen en fors minder economische groei.

Volgens Oekraïne is 30 procent van de infrastructuur in het land vernietigd door de oorlog, meldde Reuters dinsdag. De schade zou oplopen tot 100 miljard euro.

In een verklaring spreken de ministers ook nogmaals hun afkeer uit over deelname van Rusland aan onder meer de G20, die woensdag bijeenkwam. Ambtenaren van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada liepen weg uit de plenaire vergadering uit protest tegen de Russische aanwezigheid. Door de Russische inval in Oekraïne is de deelname van Rusland aan G20-bijeenkomsten omstreden.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Oekraïense gouverneur: '80 procent Luhansk onder controle Rusland'

Russische troepen bezetten momenteel 80 procent van de Oost-Oekraïense provincie Luhansk, meldde de Oekraïense gouverneur Serhij Hayday woensdagavond. Dinsdag liet hij al weten dat het Russische leger de stad Kreminna in de provincie had veroverd.

Voor het begin van de Russische invasie in februari stond al zo'n 30 procent van het grondgebied in de provincie onder controle van pro-Russische separatisten. Rusland trok eind maart troepen terug rondom hoofdstad Kyiv en begon afgelopen week een groot offensief in de regio Donetsbekken, waar Luhansk onder valt.

Gouverneur Hayday meldt dat Popasna en Rubizhne in Luhansk momenteel "gedeeltelijk" door Russische troepen worden bezet, nadat het Oekraïense leger vorige week nog had gemeld dat Russische pogingen om die plaatsen in te nemen waren mislukt.

Beelden die rondgaan op sociale media, waarop te zien is dat Russische troepen het centrum van Rubizhne hebben ingenomen, zijn geverifieerd door CNN. Hoewel de Amerikaanse zender de echtheid van de video heeft bevestigd, wordt deze niet uitgezonden, "omdat het gaat om een Russische propagandavideo".