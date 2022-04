Human Rights Watch (HRW) concludeert na onderzoek dat Rusland zich stelselmatig schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden in de Oekraïense stad Bucha. De mensenrechtenorganisatie wil dat Oekraïne lid wordt van het Internationaal Strafhof (ICC), zodat de daders berecht kunnen worden.

De mensenrechtenorganisatie stelt dat Russische troepen geen respect hadden voor mensenlevens. "Bijna iedere plek in Bucha is nu een plaats delict", zegt HRW-onderzoeker Richard Weir op basis van het onderzoek. "Het voelt alsof de dood overal aanwezig was."

De mensenrechtenorganisatie roept Oekraïne ertoe op met spoed het Internationaal Strafhof te erkennen en er lid van te worden. "De slachtoffers van de klaarblijkelijke oorlogsmisdrijven verdienen gerechtigheid", licht Weir toe. Ook Rusland erkent het ICC niet.

Een deel van de burgerslachtoffers over wie HRW schrijft, werd aangetroffen met de handen achter de rug. Zeker zeshonderd burgers zouden zijn gedood tijdens de Russische bezetting van de stad.

Slechts klein deel misdrijven beschreven

In het onderzoek beschreef HRW onder meer zestien gevallen van moord op inwoners van Bucha in detail. Het zou gaan om slechts een fractie van de door de Russen gepleegde oorlogsmisdrijven.

HRW interviewde ter plaatse inwoners van Bucha. Ook verzamelde de mensenrechtenorganisatie beeldmateriaal en satellietbeelden.