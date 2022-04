In een poging troepen en burgers te evacueren uit Mariupol hebben hooggeplaatste Oekraïense onderhandelaars woensdag voorgesteld om zonder voorwaarden met Rusland te overleggen in de belegerde havenstad.

Oekraïne beschuldigde de Russische troepen er woensdag van dat ze een lokaal staakt-het-vuren niet lang genoeg hadden nageleefd. Daardoor konden de vele vrouwen, kinderen en ouderen niet wegkomen uit de stad, waarvan een groot deel door Russische troepen is vernietigd.

De Oekraïense strijdkrachten die er nog zijn, hebben zich verschanst in een grote staalfabriek. Zij zijn niet van plan zich over te geven en negeerden de ultimatums die Rusland eerder stelde.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

"Vandaag, in een gesprek met de verdedigers van de stad, werd een voorstel gedaan om directe onderhandelingen te voeren, ter plaatse, over de evacuatie van ons militair garnizoen", zei onderhandelaar David Arakhamia. "Van onze kant zijn we bereid om op elk moment voor dergelijke onderhandelingen te verschijnen, zodra we bevestiging krijgen van Russische zijde."

Zelensky: 'Rusland toont geen bereidheid om problemen Mariupol op te lossen'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwde woensdag dat "de situatie in Mariupol verslechtert" nu duizenden troepen en burgers in de stad vastzitten. Oekraïne is bereid om de problemen in Mariupol op te lossen, zei Zelensky in gesprek met media. Hij voegde eraan toe dat Rusland "nog geen bereidheid heeft getoond om zo'n stap te zetten".

"De situatie in Mariupol verslechtert. Helaas kunnen we daar tot nu toe geen positief resultaat bereiken. Onze strijders hebben honderden gewonden. Terwijl ze gewone burgers beschermen, verliezen ze hun leven. Want, voor zover ik weet, zitten er ongeveer duizend burgers achter onze jongens in Mariupol, waaronder kinderen en vrouwen", zei Zelensky.