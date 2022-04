Zeker 7.300 Oekraïense kinderen zijn momenteel ingeschreven op een Nederlandse school, blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs die zijn opgevraagd door NU.nl. Twee derde (65 procent) van de kinderen bezoekt een basisschool en een derde (35 procent) gaat naar een middelbare school.

Het daadwerkelijke aantal Oekraïense kinderen dat naar een school in Nederland gaat, is vermoedelijk nog groter. Volgens het ministerie liggen de inschrijvingscijfers die het binnenkrijgt namelijk achter op de praktijk.

In Nederland zijn nu elf- tot twaalfduizend leerplichtige Oekraïense kinderen. Daarmee is niet gezegd dat zij ook allemaal al naar school gaan. Sommige kinderen moeten bijvoorbeeld eerst nog landen of zijn nog bezig met verhuizen, aldus het ministerie.

Oekraïense kinderen gaan naar een zogeheten nieuwkomersschool - een school voor kinderen die net in Nederland zijn - of naar een reguliere basisschool. Ook zijn er op diverse plekken in het land tijdelijke onderwijslocaties geopend. Deze voorzieningen zijn nodig als op reguliere scholen geen plek is.

Het ministerie weet op dit moment niet hoeveel kinderen welk type onderwijs volgen, maar is wel bezig om dit inzichtelijk te krijgen.

Kabinet maakt extra geld vrij voor onderwijs

Alle kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs in Nederland. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden bij een school in de buurt. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om ouders hier eventueel bij te helpen, bijvoorbeeld als zij nog in een opvanglocatie wonen.

Woensdagavond maakte het kabinet bekend extra geld vrij te maken voor het onderwijs om Oekraïense leerlingen te helpen. Zo krijgen scholen die ervaring hebben met het geven van onderwijs aan Oekraïense leerlingen geld waarmee ze andere, reguliere scholen kunnen helpen bij het geven van les aan kinderen uit Oekraïne.

Ook gaat het kabinet schoolbesturen en gemeenten helpen met tijdelijke onderwijslocaties voor Oekraïense kinderen. Daarnaast geeft het kabinet geld aan gemeenten om vervoer te regelen voor leerlingen uit Oekraïne die niet dicht bij een school wonen.

Het kabinet heet niet bekendgemaakt hoeveel geld het hiervoor vrijmaakt.