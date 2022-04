Het is woensdag niet gelukt om een grote groep mensen te evacueren uit Mariupol. Ook de laatste Oekraïense troepen in de havenstad willen graag weg en vroegen de wereld in een noodkreet om evacuatie naar een ander land. Ondertussen worden de gevechten in Oost-Oekraïne heviger. Verder gaat het Westen Oekraïne meer wapens sturen.

Ondanks de humanitaire corridor die Rusland en Oekraïne hadden afgesproken, hebben maar weinig mensen met bussen de belegerde havenstad Mariupol kunnen verlaten, zei gouverneur Pavlo Kyrylenko van Donetsk woensdag.

Vicepremier Iryna Vereshchuk zei dat de Russen zich niet aan een staakt-het-vuren hielden. Ook zouden volgens haar de bussen met evacués die de Russen hadden geregeld niet op tijd zijn aangekomen op locaties waar Oekraïense bussen en ambulances stonden te wachten.

Eerder op de dag sprak de burgemeester van Mariupol de hoop uit dat met rond de negentig bussen zo'n zesduizend mensen konden worden opgehaald. Maar dat is volgens de Oekraïense autoriteiten duidelijk niet gelukt.

Pro-Russische rebellen staan bij de bussen die bedoeld zijn om burgers uit Mariupol te evacueren. Pro-Russische rebellen staan bij de bussen die bedoeld zijn om burgers uit Mariupol te evacueren. Foto: Reuters

Noodkreet uit Mariupol: 'Dit kunnen onze laatste uren zijn'

De laatste Oekraïense troepen in Mariupol willen naar een ander land worden geëvacueerd. Hun bevelhebber vroeg "alle wereldleiders" woensdag in een video om hulp. "Dit zou de laatste oproep van ons leven kunnen zijn. We gaan waarschijnlijk onze laatste dagen, zo niet uren, tegemoet."

Volgens commandant Serhiy Volyna van de 36e mariniersbrigade beschikken de Russen over tien keer zoveel manschappen. Ook heeft Rusland meer artillerievoertuigen, gevechtsvliegtuigen en tanks, stipte hij aan.

"We verdedigen nog maar één deel van de stad: de staalfabriek", vervolgde Volyna. Daar schuilen ook veel Oekraïense burgers. Het ultranationalistische Azovbataljon publiceerde maandag een video waarin de schuilplekken werden getoond.

Gevechten in Oost-Oekraïne worden heviger

Het Britse ministerie van Defensie ziet de gevechten in Oost-Oekraïne steeds heviger worden. Met gerichte (lucht)aanvallen op steden elders in het land willen de Russen hergroeperingen van Oekraïne dwarsbomen, meldt het ministerie op Twitter.

"Rusland stuurt steeds meer soldaten naar Oost-Oekraïne", concluderen Britse inlichtingendiensten. De versterkingen zouden nog niet tot grote overwinningen op de Oekraïense verdediging hebben geleid.

Het Britse ministerie van Defensie concludeerde dinsdagavond al dat Oekraïense strijdkrachten in korte tijd "talloze" aanvallen in het oosten van het land hebben afgeslagen.

Westen belooft Oekraïne meer wapens

De Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk zeiden dat ze Oekraïne meer artillerie zullen sturen. "We zullen hun meer munitie blijven leveren, zoals we hun ook meer militaire bijstand zullen leveren", zei Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki. Ze voegde eraan toe dat er nieuwe sancties worden voorbereid.

De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verwachting in de komende dagen een nieuw militair hulppakket van ongeveer dezelfde omvang als dat van vorige week (omgerekend zo'n 740 miljoen euro) aankondigen, vertelden meerdere bronnen aan persbureau Reuters.

Duitsland is van plan Oekraïne over een langere periode militair te steunen en ook de levering van zware wapens, zoals gepantserde voertuigen, is daarbij "geen taboe", aldus de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock. Nederland zegde Oekraïne dinsdag extra wapentuig toe.

Rusland test intercontinentale raket

Rusland heeft woensdag zijn zware intercontinentale ballistische raket Sarmat getest. Volgens president Vladimir Poetin is de raket het Russische antwoord op de voortdurende Amerikaanse inspanningen voor het opstellen van een technisch hoogstaand antiraketafweersysteem, zo zei hij eerder. Het projectiel zou niet of nauwelijks te onderscheppen zijn.

Poetin was op televisie te zien terwijl hij door het leger werd geïnformeerd dat de Sarmat was gelanceerd vanuit Plesetsk in het noordwesten van het land. De raket zou doelen hebben geraakt op het schiereiland Kamtsjatka in het uiterste oosten van Rusland en zou een afstand van bijna 6.000 kilometer hebben afgelegd.

Volgens de Amerikanen kan de Sarmat worden uitgerust met tien of meer kernkoppen. De raket is al jarenlang in ontwikkeling en de test komt op een precair moment nu er grote internationale spanningen zijn vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Nederland stuurt tweehonderd militairen naar Roemenië

Het kabinet maakte woensdag bekend dat ongeveer tweehonderd Nederlandse militairen in de zomer naar Roemenië gaan om de oostflank van het NAVO-gebied te versterken. De uitzending is een reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

De uitzending, die in de zomer begint, duurt volgens Defensie "in beginsel" een jaar. De militairen worden gelegerd op de basis in Cincu. Verder zijn vier Nederlandse F-35's naar Bulgarije gestuurd voor bescherming van het luchtruim. De vliegtuigen en de militaire crew blijven daar twee maanden.