Het Britse ministerie van Defensie ziet de gevechten in Oost-Oekraïne steeds heviger worden. Met gerichte (lucht)aanvallen op steden elders in het land willen de Russen hergroeperingen van Oekraïne dwarsbomen, meldt het ministerie op Twitter. Het Kremlin ging dinsdag niet in op de situatie in Oost-Oekraïne en laat zich alleen uit over de vredesbesprekingen, die volgens Moskou "teleurstellend" verlopen.

"Rusland stuurt steeds meer soldaten naar Oost-Oekraïne", concluderen Britse inlichtingendiensten. De versterkingen zouden nog niet tot grote overwinningen op de Oekraïense verdediging hebben geleid.

Het Britse ministerie van Defensie concludeerde dinsdagavond al dat Oekraïense strijdkrachten in korte tijd "talloze" aanvallen in het oosten van het land hebben afgeslagen.

Volgens een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky wordt woensdag onder meer bij de stad Izyum zwaar gevochten. De Oekraïense troepen zouden de Russen daar hebben teruggedrongen. Dat is goed nieuws voor de miljoenenstad Kharkiv, want als de Russen door het verzet in Izyum weten te breken, gaat er een nieuwe route richting Kharkiv open.

Kremlin laat zich niet uit over voortgang militaire operatie

Het Kremlin heeft zich dinsdag vooralsnog alleen uitgelaten over de vredesgesprekken met Oekraïne, die muurvast zitten. Zo acht Zelensky de kans klein dat de partijen om de tafel gaan zitten, terwijl er hevige gevechten in het oosten van het land plaatsvinden. En volgens Moskou vertraagt de Oekraïense delegatie de gesprekken.

De Russen zeggen woensdag opnieuw dat de gesprekken veel te wensen overlaten. "Eerdere akkoorden worden geschonden en een eerder voorstel van ons wordt niet beantwoord", beweert het Kremlin. Woordvoerder Dmitry Peskov vertelde niet van welke toezeggingen Oekraïne zou zijn teruggekomen.

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer een nieuwe ronde vredesonderhandelingen kan plaatsvinden. Een gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt voorlopig niet aan de orde. Israël heeft voorgesteld een ontmoeting te organiseren, maar Moskou ziet geen reden om dat gesprek nu al te laten plaatsvinden.