Ongeveer tweehonderd Nederlandse militairen reizen in de zomer naar Roemenië voor versterking van de oostflank van het NAVO-gebied. Dat heeft het kabinet besloten. De uitzending is een reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

De uitzending, die in de zomer begint, duurt volgens Defensie "in beginsel" een jaar. De militairen worden gelegerd op de basis in Cincu.

"Alle bondgenoten dienen bij te dragen aan versterking van de collectieve afschrikking en verdediging, om de als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne verslechterde veiligheidssituatie in Europa het hoofd te bieden. Het kabinet acht het van groot belang hieraan een actieve Nederlandse militaire bijdrage te leveren", schrijven ministers Kajsa Ollongren (Defensie) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) aan de Kamer.

De NAVO besloot begin deze maand zogenoemde battlegroups te stationeren in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije. De versterking is het gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. In dat kader besloot het kabinet eerder al een Patriot-eenheid met circa 150 militairen naar Slowakije te sturen voor een half jaar.

Frankrijk leidt de missie

De NAVO-battlegroup wordt geleid door Frankrijk en zal bestaan uit zo'n negenhonderd militairen. Frankrijk vroeg Nederland eerder dit jaar mee te doen aan de uitzending naar Roemenië. Een groep van 85 leden van de Nederlandse genie gaat mogelijk volgende maand voor ongeveer zes maanden naar Roemenië om de basis gereed te maken.

Nederlandse militairen hebben inmiddels een verkenningsmissie uitgevoerd, aldus Defensie. Zij keken naar de "lokale omstandigheden, de afspraken en taakverdeling met Frankrijk en Roemenië". Volgende maand volgt volgens het ministerie nog een tweede verkenning naar de basis, die in het midden van het land ligt. De uitzending kost 34 miljoen euro.

Er zijn al battlegroups in Polen en de Baltische staten. In Litouwen nemen Nederlandse militairen daar al meer dan vijf jaar deel aan. Daar zijn maximaal 350 Nederlandse militairen aanwezig.

Verder zijn vier Nederlandse F-35's naar Bulgarije gestuurd voor bescherming van het luchtruim. De vliegtuigen en de militaire crew blijven daar twee maanden.