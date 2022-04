De laatste Oekraïense troepen in Mariupol willen naar een ander land worden geëvacueerd. Hun bevelhebber vraagt in een video "alle wereldleiders" om hulp. "Dit zou de laatste oproep van ons leven kunnen zijn. We gaan waarschijnlijk onze laatste dagen, zo niet uren, tegemoet."

Commandant Serhiy Volyna van de 36e mariniersbrigade legt uit dat de Russen over tien keer zo veel manschappen beschikken. Ook heeft Rusland meer artillerievoertuigen, gevechtsvliegtuigen en tanks, stipt hij aan.

"We verdedigen nog maar één deel van de stad: de staalfabriek", vervolgt Volyna. Daar schuilen ook veel Oekraïense burgers. Het ultranationalistische Azovbataljon publiceerde maandag een video waarin de schuilplekken werden getoond.

Het is niet duidelijk hoeveel personen op het fabrieksterrein zijn. Het Kremlin spreekt van 2.500 Oekraïense soldaten en 400 huurlingen. Hen is woensdag opnieuw een ultimatum gesteld door Rusland: ze moeten woensdag voor 14.00 uur (Moskoutijd) de wapens neerleggen.

Volgens Oekraïense autoriteiten zijn er zeker duizend burgers op het fabrieksterrein. Dat is zorgwekkend, aangezien de Russen de staalfabriek hevig hebben gebombardeerd.

Een overzicht van de troepenbewegingen in Oekraïne. De blauwe gebieden tonen aan welke gebieden Rusland innam, en vervolgens weer verloor. De rode gebieden laten de actuele terreinwinst van Russische troepen zien.

Zelensky maakt zich grote zorgen over situatie in Mariupol

President Volodymyr Zelensky beschreef de situatie in Mariupol als "zo moeilijk mogelijk". Hij verwijt de Russen dat ze hulp blokkeren en beweert dat Rusland geen humanitaire corridors wil organiseren om burgers te evacueren. Rusland beweerde ondertussen dat er wel een humanitaire corridor vanuit Mariupol is, maar dat niemand die dinsdag had gebruikt.

De Russische kolonel-generaal Mikhail Mizintsev zei dinsdagavond dat woensdagmiddag een nieuwe humanitaire corridor zal worden geopend vanuit de staalfabriek in Mariupol. Die informatie is woensdagochtend bevestigd door de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk.

Vrouwen, kinderen en ouderen mogen de stad verlaten via een speciale route. Burgemeester Vadym Boichenko van Mariupol wil woensdag zeker zesduizend inwoners met negentig bussen uit de belegerde stad halen.