De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ziet zijn land in het oosten geconfronteerd met een massale opmars van Russische troepen. "Momenteel is praktisch het hele Russische leger dat tot vechten in staat is op ons territorium en in het grensgebied met Rusland geconcentreerd", zei hij dinsdagavond in een videoboodschap op Telegram.

Rusland heeft de Oekraïense strijdkrachten in Mariupol woensdag een nieuw ultimatum gegeven om zich over te geven, meldt Reuters. Duizenden Russische troepen, gesteund door artillerie en raketbeschietingen, rukken op in wat Oekraïense functionarissen de Slag om het Donetsbekken hebben genoemd.

Rusland bestookte de Azovstal staalfabriek, het belangrijkste overgebleven bolwerk in Mariupol, met clusterbommen, zei de Oekraïense presidentiële adviseur Mykhailo Podolyak dinsdag laat. Reuters kon de details niet verifiëren. "De wereld kijkt online naar de moord op kinderen en zwijgt", schreef Podolyak op Twitter.

Het Russische ministerie van Defensie zei kort voor middernacht plaatselijke tijd dat geen enkele Oekraïense soldaat de wapens had neergelegd. Het hernieuwde het ultimatum, maar Oekraïense commandanten hebben gezworen zich niet te zullen overgeven.

"De strijdkrachten van Rusland stellen, louter op basis van humanitaire beginselen, opnieuw voor dat de strijders van nationalistische bataljons en buitenlandse huurlingen hun militaire operaties vanaf 20 april 14.00 uur Moskou-tijd staken en de wapens neerleggen", aldus het Russische ministerie van Defensie.

De VS, Canada en Groot-Brittannië sturen meer artillerie

De Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië zeiden dat ze Oekraïne meer artillerie zullen sturen. "We zullen hen meer munitie blijven leveren, zoals we hen meer militaire bijstand zullen leveren", zei Jen Psaki, woordvoerder van het Witte Huis. Hij voegde eraan toe dat er nieuwe sancties werden voorbereid.

De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verwachting in de komende dagen een nieuw militair hulppakket aankondigen van ongeveer dezelfde omvang als dat van 800 miljoen dollar van vorige week, vertelden meerdere bronnen aan Reuters.