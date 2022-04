De 'Eerste Fase' van de Russische invasie van Oekraïne werd een chaotisch fiasco voor de indringers. De volgende belooft een grimmige, bloedige uitputtingsslag te worden. Onze samensteller voorpagina Matthijs le Loux blikt vooruit op de strijd om het oostelijke Donetsbekken.

Niets vat het Russische militaire optreden in de 'Eerste Fase' zo goed samen als het lot van Moskva. In de eerste dagen van de oorlog speelde de raketkruiser de rol van Goliat in de confrontatie met de verdedigers van het kleine Oekraïense Slangeneiland. Het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot ging net zo roemloos ten onder als de Bijbelse reus. De Oekraïense slinger bleek twee Neptune-raketten te bevatten.

De gedroomde blitzkrieg naar Kyiv werd een logistieke nachtmerrie, gevolgd door felle gevechten in de voorsteden. De omsingeling van de Oekraïense hoofdstad mislukte. Rusland boekte wat meer succes in het zuiden, maar tot een beslissend doorstoten kwam het niet.

Een oorlog op vier fronten bleek te hoog gegrepen. Belangrijke informatie van het front leek amper door te sijpelen naar omringende eenheden, laat staan naar het Kremlin. Russische eenheden probeerden plannen die het contact met de vijand niet hadden overleefd toch maar uit te voeren en liepen steeds opnieuw met het hoofd tegen de muur.

De Russen hebben niet veel tijd genomen om hun wonden te likken (of de structurele problemen binnen de krijgsmacht op te lossen). Veel internationale waarnemers nemen aan dat de Russische dictator Vladimir Poetin resultaten wil zien die hij kan verkopen als een zege op 9 mei, de Dag van de Victorie, wanneer de eindoverwinning in de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd.

'Bevrijding van het Donetsbekken'

Al voor het vergaan van de Moskva, medio april, was in het Kremlin besloten tot een koerswijziging. De doelen om Oekraïne te 'denazificeren' en 'demilitariseren' maakten plaats voor de 'bevrijding' van het Donetsbekken, oftewel de verovering van de twee derde van de oostelijke Oekraïense provincies Donetsk en Luhansk die nog niet in handen is van pro-Russische separatisten (lees: Moskou).

Ondanks het desastreuze optreden tot nu toe, zijn de Russische strijdkrachten op papier nog steeds in het voordeel. Rusland beschikt simpelweg over veel meer manschappen en oorlogstuig. Nu de ambities naar beneden zijn bijgesteld, kunnen troepen die in het noorden en noordoosten vastliepen worden omgeleid naar het offensief in Oost-Oekraïne. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat deze zwaar gehavende Russische battlegroups niet veel tijd is gegund om te herstellen.

De focus op één front in plaats van vier is niet de enige reden waarom de Russen hun overwicht in manschappen, tanks en artillerie waarschijnlijk beter kunnen laten gelden in de strijd om het Donetsbekken. Geografie speelt ook een belangrijke rol. De stedelijke gebieden en dichte bossen in het noorden werkten in het voordeel van de Oekraïense verdedigers, maar de open vlaktes van Oost-Oekraïne zullen beter in de smaak vallen bij de Russen.

De bevoorradingsproblemen waar de Russen sinds het begin van de invasie mee kampten zullen waarschijnlijk ook minder groot zijn. De volksrepublieken in het oosten van het Donetsbekken grenzen aan Rusland, en als Mariupol valt, zoals breed wordt verwacht, stellen de Russen daarmee een landbrug met de Krim veilig.

Russische wanorde uitbuiten

Moskou ziet dus offensieve kansen, maar dat geldt ook voor Kyiv. Na de mislukte 'Eerste Fase' hebben de Oekraïners genoeg momentum om niet meer alleen te verdedigen, maar ook terrein terug te veroveren. Ze willen de ontregelde staat van de Russische strijdkrachten zo veel mogelijk uitbuiten. Medio april voerden Oekraïense troepen succesvolle tegenaanvallen uit rond Kharkiv in het noordoosten en ook rond Kherson, in het zuiden, worden de Russen in de verdediging gedrongen.

De hernieuwde focus op en beschreven voordelen van het Donetsbekken voor de Russen betekenen niet dat al hun problemen zijn opgelost. Het moreel van de Russische troepen verkeert nog steeds op een dieptepunt, zeggen westerse en Oekraïense inlichtingendiensten, en het is niet aannemelijk dat de Russen hun rommelige commandostructuur binnen zo'n korte tijd flink hebben verbeterd.

Rusland en het Westen hebben de bereidheid en het vermogen van de Oekraïners om hun land te verdedigen eerder onderschat. Russische wreedheden tegen Oekraïense burgers, van Mariupol tot Bucha, lijken de Oekraïense vechtlust alleen maar te hebben verhard. Daarnaast zijn de soldaten die zich in het Donetsbekken bevinden, het leeuwendeel van de Oekraïense strijdkrachten, gehard na acht jaar burgeroorlog. Als zij straks tegenover nauwelijks getrainde, jonge Russische dienstplichtigen staan, zal dat meewegen.

Bovendien zijn steeds meer landen bereid Oekraïne ook te voorzien van offensieve wapens. Tsjechië levert bijvoorbeeld oude Sovjettanks, waar de Oekraïners goed mee overweg kunnen, en de Verenigde Staten sturen modernere howitzer-kanonnen en verzorgen de benodigde training. Het is echter de vraag of de huidige aanvoer voldoende zal zijn om Oekraïne overeind te houden in de slag om het Donetsbekken.

Russische soldaten leiden journalisten rond in de ruïne van het Dramatheater in Mariupol, waar volgens de lokale autoriteiten zeker driehonderd burgers omkwamen bij een Russisch bombardement. Moskou ontkent het theater te hebben aangevallen. Russische soldaten leiden journalisten rond in de ruïne van het Dramatheater in Mariupol, waar volgens de lokale autoriteiten zeker driehonderd burgers omkwamen bij een Russisch bombardement. Moskou ontkent het theater te hebben aangevallen. Foto: EPA

Van Aleppo tot Mariupol

Het wordt een war of attrition, denken de meeste analisten. Een uitputtingsslag. Rusland en Oekraïne zijn goed genoeg tegen elkaar opgewassen om een snelle, beslissende overwinning voor een van beide kampen onwaarschijnlijk te maken. Ze zullen op elkaar inbeuken in het Donetsbekken en naarmate de strijd langer duurt, zal die waarschijnlijk steeds grimmiger worden.

Waar de laatste weken van Moskva symbolisch rijmen met de 'Eerste Fase' van de oorlog in Oekraïne, vormt de aanstelling van generaal Alexander Dvornikov als Russisch militair bevelhebber wellicht een pikzwarte voorbode op de tweede.

De 'Slager van Syrië' keerde het tij voor dictator Bashar Al Assad in de burgeroorlog in dat land. Zijn meest gebruikte strategie: het omsingelen en verpulveren van steden als Aleppo, nietsontziend tegenover de burgerbevolking. Een methode waar Mariupol al over kan meepraten.