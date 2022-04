Rusland voert dinsdag op veel plekken in Oost-Oekraïne aanvallen uit, nadat afgelopen nacht het offensief in het oosten van het land begon. Een staalfabriek in Mariupol is dinsdag gebombardeerd, nadat de laatst overgebleven soldaten in de stad daar eerder op de dag een ultimatum van Rusland kregen. En de Russische buitenlandminister Lavrov zegt dat Rusland geen kernwapens gaat gebruiken in Oekraïne.

Zelensky maakte maandagavond in een videoboodschap bekend dat het Russische offensief begonnen is. Russische militairen hebben zich de afgelopen weken gehergroepeerd vanuit andere regio's in Oekraïne.

"We kunnen nu zeggen dat de Russische strijdkrachten het startsein hebben gegeven voor de slag om het Donetsbekken, waarop ze zich al zo lang hebben voorbereid", zei de Oekraïense president. Bij de strijd is volgens hem een "zeer significant deel van het Russische leger" betrokken. Hoeveel militairen Rusland ook inzet, Oekraïne zal zich blijven verdedigen, aldus Zelensky.

Bombardementen in meerdere steden

Dinsdag is het offensief in alle hevigheid losgebarsten. In Mariupol en Kharkiv zijn bombardementen geweest. Ook in Lviv in het westen van Oekraïne gebeurde dat. In Kharkiv vielen voor de zoveelste dag op rij meerdere gewonden en overleden opnieuw drie mensen door de bombardementen.

De burgemeester van Kharkiv zegt dat de stad - met anderhalf miljoen inwoners de tweede stad van Oekraïne - sinds zondag constant wordt gebombardeerd. Volgens hem zijn de bombardementen geïntensiveerd: voor afgelopen weekend waren vooral de buitensteden van Kharkiv het doelwit.

Volgens BBC News voert Rusland aanvallen uit in het oosten van het land langs een grens van 480 kilometer. Het Oekraïense leger zegt in een verklaring dat het Russische leger probeert om langs de hele frontlinie door de Oekraïense verdediging te komen. Langs het hele front is het offensief "geïntensiveerd".

Mariupol opnieuw zwaar getroffen, staalfabriek nog steeds doelwit

In Mariupol werd de strijd dinsdag ook opgevoerd. De laatste Oekraïense verdedigers houden zich op in de staalfabriek in de stad. Rusland gaf ze opnieuw een ultimatum. Voor 15.00 uur moesten de soldaten zich overgeven, anders volgde volgens de Russen een "totale vernietiging".

Van dat ultimatum lijken de laatste Oekraïense soldaten zich niet veel te hebben aangetrokken. Het Russische leger is begonnen met het bombarderen van de Azovstal-fabriek in Mariupol, meldt CNN.

In de staalfabriek zit onder meer het Azovbataljon, een ultranationalistische gevechtseenheid van de Oekraïense nationale garde. In het verleden heeft de commandant van het bataljon gezegd dat de verdedigers zich liever doodvechten dan zich overgeven.

De verwoestingen in Mariupol in kaart gebracht. De Azovstal-fabriek is de laatste plek waar Oekraïense soldaten zich ophouden. De verwoestingen in Mariupol in kaart gebracht. De Azovstal-fabriek is de laatste plek waar Oekraïense soldaten zich ophouden. Foto: AP

Rusland beweert geen kernwapens te gaan gebruiken in Oekraïne

In een televisie-interview bij India Today heeft de Russische minister Sergey Lavrov van Buitenlandse Zaken gezegd dat Rusland geen kernwapens gaat gebruiken in Oekraïne. Het land gebruikt "uitsluitend conventionele wapens", waaronder bommen, raketten en andere explosieven.

De uitspraak staat enigszins haaks op een uitspraak die de Russische president Poetin deed aan het begin van de oorlog. Hij gaf toen de opdracht om de Russische nucleaire strijdkrachten in hoge staat van paraatheid te brengen. Dat leek toen een reactie op sancties die door het Westen aan Rusland werden opgelegd.

Nederland gaat pantservoertuigen leveren, vijftien Nederlandse diplomaten zijn Rusland uitgezet

Als reactie op het offensief in het oosten van Oekraïne gaat Nederland zwaardere wapens leveren aan het land. Het gaat om onder meer pantservoertuigen, zegt premier Mark Rutte op Twitter. Hij laat weten met bondgenoten te kijken naar de levering van nog meer zwaarder materieel.

Vijftien Nederlandse diplomaten worden Rusland uitgezet, meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De uitzetting is een reactie op een actie van Nederland eind maart, waarbij zeventien Russische diplomaten Nederland werden uitgezet. De Russen werden onder meer verdacht van spionage.