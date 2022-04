Het aantal bedden dat in Nederland beschikbaar is voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is verder gedaald, maar lijkt voldoende. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dinsdag weten.

Gemeenten hebben 40.059 plaatsen beschikbaar voor Oekraïners, waar dat er afgelopen donderdag nog 41.247 waren. Ondanks de daling lijkt het aantal beschikbare bedden nog ruimschoots te volstaan. Er staan ruim tienduizend bedden leeg in Nederland.

De gemeenten vangen momenteel 30.049 mensen op. Er zijn 39.460 Oekraïners ingeschreven in Nederland. Dat betekent dat bijna een kwart van hen onderdak heeft gevonden buiten de gemeentelijke opvang om.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceert twee keer per week cijfers over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Normaal komen die naar buiten op maandag en donderdag, maar vanwege Tweede Paasdag kwam de nieuwste stand van zaken deze week een dag later.

Het aantal beschikbare bedden daalde in de cijfers van afgelopen donderdag voor het eerst. Toen zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zich daar nog geen zorgen om te maken, omdat de gegevens vaker fluctueren.

Ook wees hij op het grote aantal plekken dat nog onbezet is. Toen was zo'n 70 procent van de opvangcapaciteit benut, volgens Van der Burg "een mooi getal". Inmiddels is de bezettingsgraad met 75 procent hoger dan deze ooit is geweest.

Tenten bij opvang Ter Apel afgebroken

De tenten waarin asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel bij aankomst worden opgevangen, gaan verdwijnen. Asielzoekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag voor het laatst in de paviljoens geslapen.

Volgens Van der Burg is het ingewikkeld om nieuwe plekken voor asielzoekers te vinden.