Het Kremlin heeft opnieuw een ultimatum gesteld. Oekraïense verdedigers die van een grote staalfabriek in Mariupol een bijna onneembare vesting maakten, moeten van de Russen hun wapens neerleggen en tussen 13.00 en 15.00 uur de fabriek verlaten. Dat lijkt echter überhaupt niet mogelijk: pro-Russische separatisten zijn dinsdagochtend begonnen aan een bestorming van het gebouw.

Het Russische ministerie van Defensie belooft dat iedereen die de strijd staakt in leven blijft. Voor alle overige verdedigers zal er geen genade zijn.

De kans dat de Oekraïense strijdkrachten de strijd staken, lijkt nihil. Rusland stelde meerdere ultimatums die allemaal zonder resultaat verstreken.

In de staalfabriek zit onder meer het Azovbataljon, een ultranationalistische gevechtseenheid van de Oekraïense nationale garde. De commandant heeft in het verleden meermaals gezegd dat de verdedigers zich liever doodvechten dan zich overgeven.

Volgens Oekraïense autoriteiten schuilen er ook burgers in de fabriek. Dat is zorgwekkend, want het gebouw was de afgelopen weken het doelwit van zware bombardementen.

Mariupol is erg belangrijk voor Rusland

Mariupol ligt voor Rusland op een strategisch belangrijke locatie. Door de stad en het omliggende gebied te veroveren, kan Rusland een landverbinding maken met het schiereiland de Krim, dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd.

Ook kunnen er dan verbindingen met pro-Russische gebieden in het oosten van Oekraïne worden gemaakt.