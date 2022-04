Russisch offensief om Oost-Oekraïne te "bevrijden" in nacht van maandag op dinsdag van start gegaan

In heel Oekraïne bombardementen, waaronder op Kharkiv en Lviv

Voor de derde dag op rij geen evacuaties mogelijk

Goedemorgen en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Afran Groenewoud en ik houd je hier op de hoogte over de oorlog in Oekraïne.