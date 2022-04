Rusland is begonnen met bombarderen van staalfabriek in handen van Oekraïne in Mariupol

Het Russische leger is begonnen met het bombarderen van de Azovstal-fabriek in Mariupol, meldt CNN. De staalfabriek zou de laatste plaats in de zwaar belegerde havenstad zijn die nog in handen is van Oekraïne.



Petro Andriushchenko, een adviseur van de burgemeester van Mariupol, zei in een verklaring dat Russische troepen "Azovstal niet alleen aanvallen met bommen, maar ook met artillerie en tanks." Rusland erkent de aanval, maar spreekt niet over bombardementen. "Ons doel is om de fabriek zo snel mogelijk te bevrijden", aldus de leider van de Russische seperatisten Denis Pushilin.