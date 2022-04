Offensief in Oost-Oekraïne gericht op front van 480 kilometer

Het offensief van het Russische leger in het oosten van Oekraïne lijkt in volle hevigheid te zijn losgebarsten. Volgens BBC News voert het leger aanvallen uit langs een 480 kilometer lange grens.



Het Oekraïense leger zegt in een verklaring dat Russische troepen proberen om langs de hele frontlinie door de Oekraïense verdediging te komen. Langs het hele front is het offensief "geïntensiveerd", aldus de generale staf.



Rusland had al eerder laten weten dat het Donetsbekken onder controle krijgen en een verbinding over land met de Krim tot stand te brengen op dit moment de belangrijkste doelen zijn. Het Kremlin beweert dat de Russische invasie langer duurt doordat het Westen veel wapens levert. "Ze willen het regime in Kyiv ertoe bewegen te vechten tot de laatste Oekraïner."