Er zijn dinsdag geen zogeheten humanitaire corridors beschikbaar om burgers in veiligheid te brengen, meldt de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk. Het is de derde dag op rij dat er geen evacuaties mogelijk zijn. Ook de komende dagen blijven inwoners van Oost-Oekraïne zeer waarschijnlijk vastzitten, nu de slag om het Donetsbekken is begonnen.

Het Russische offensief om Oost-Oekraïne te "bevrijden" is in de nacht van maandag op dinsdag van start gegaan. Kort voor de start van de Russische aanval deed het bestuur van de oostelijke provincie Luhansk nog een dringende oproep aan burgers om onmiddellijk te vertrekken.

"Deze aankomende week kan ontzettend moeilijk worden. Het kan de laatste mogelijkheid zijn om jezelf in veiligheid te brengen", schreef gouverneur Serhiy Gaidai maandagmiddag. Het is niet duidelijk hoeveel inwoners hier gehoor aan gaven.

Gaidai beweert dat de Russen bij ten minste één dorp op vluchtende burgers schoten, met vier doden bij Kreminna tot gevolg. Het dorp zou inmiddels in handen van de Russen zijn. Ook Lyman, Rubizhne en Popasna in Oost-Oekraïne worden aangevallen. Volgens het Pentagon wordt voornamelijk in Popasna een zeer felle strijd gevoerd.

Volgens Gadai is evacueren nu geen optie meer. "De situatie lijkt elk uur erger te worden."

Amerikanen tellen vele tientallen Russische tactische bataljons

Volgens het Pentagon heeft het Kremlin zeker 76 Russische tactische bataljons in Oost-Oekraïne. Die militaire groepen bestaan uit mobiele luchtafweersystemen, tanks, artilleriewagens, helikopters en andere militaire voertuigen.

In de afgelopen zeven dagen zou Moskou zeker 11 extra bataljons naar het Donetsbekken hebben gestuurd, terwijl nog 22 bataljons binnenkort vanuit het noorden worden verwacht. Daarnaast zet Rusland momenteel nog zeker 10 tactische bataljons in om de zuidelijke havenstad Mariupol te veroveren. "Als die stad valt, kunnen die troepen oprukken", aldus de Amerikaanse inlichtingendiensten.