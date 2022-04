Het verwachte Russische offensief in het oosten van Oekraïne is begonnen, zo meldde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky maandagavond in een videotoespraak. Eerder op de avond lieten de militaire autoriteiten in Kyiv al weten dat het erop leek dat het offensief na de hergroepering van de Russische troepen in de afgelopen weken gestart was.

"We kunnen nu zeggen dat de Russische strijdkrachten het startsein hebben gegeven voor de slag om het Donetsbekken, waarop ze zich al zo lang hebben voorbereid", zei Zelensky. Bij de strijd is volgens hem een "zeer significant deel van het Russische leger" betrokken. Maar hoeveel militairen Rusland ook inzet, Oekraïne zal zich blijven verdedigen, zo sprak hij.

De generale staf van het Oekraïense leger verklaarde eerder op de avond al "signalen van het begin van de aanval op het oostelijk strijdtoneel" te zien. Even later scherpte de chef van de presidentiële staf Andriy Yermak dat bericht aan met een post op het platform Telegram: "De tweede fase van de oorlog is begonnen."

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De Russische focus lijkt gericht op het gebied rond Kharkiv en Donetsk. In de provincie Kharkiv zijn naar het zich laat aanzien offensieven ingezet op de plaatsen Izium en Barvinkove. Gouverneur Pavlo Kyrylenko meldde laat op de avond via Telegram dat door de beschietingen en bombardementen zeker vier burgerdoden zijn te betreuren. De invasietroepen rukken ook op richting Sloviansk in de provincie Donetsk.

De gouverneur van Luhansk, Serhiy Haidai, meldde ook Russische oorlogshandelingen. "We zijn de controle over het stadje Kreminna kwijt. Er zijn straatgevechten gaande", zei hij en voegde eraan toe dat evacueren geen optie meer is. "De situatie lijkt elk uur erger te worden."

Oekraïense strijdkrachten nemen in een gebied tussen Luhansk en Donetsk hun posities in. Oekraïense strijdkrachten nemen in een gebied tussen Luhansk en Donetsk hun posities in. Foto: ANP/EPA

Verovering Mariupol noodzakelijk voor Rusland

Moskou had eerder al laten weten dat het belangrijkste doel op dit moment is om het Donetsbekken, waar pro-Russische separatisten al jarenlang strijd leveren, onder controle te krijgen en een verbinding over land met de Krim tot stand te brengen.

Voor dat laatste is het veroveren van de zuidelijke havenstad Mariupol noodzakelijk. Op het enorme complex van een staalfabriek, dat volledig is omsingeld door Russische troepen, zou nog een een groepje verzetsstrijders verscholen zitten.

Volgens het stadsbestuur hebben door de aanhoudende bombardementen ook ten minste duizend burgers daar hun toevlucht gezocht, met name vrouwen, kinderen en ouderen.