Het verwachte offensief van het Russische leger in het oosten van Oekraïne lijkt na de hergroepering begonnen, meldt Kyiv maandag. Tegelijkertijd blijven Oekraïense strijdkrachten tot de laatste snik vechten in de zwaar belegerde havenstad Mariupol.

"We zien signalen van het begin van de aanval op het oostelijk strijdtoneel", aldus de generale staf in een mededeling. De Russische focus lijkt gericht op het gebied rond Kharkiv en Donetsk. Naar het zich laat aanzien zijn offensieven ingezet op de plaatsen Izium en Barvinkove in de provincie Kharkiv en richting Sloviansk in de provincie Donetsk.

De gouverneur van Luhansk, Serhiy Haidai, meldde ook Russische oorlogshandelingen. "We zijn de controle over het stadje Kreminna kwijt. Er zijn straatgevechten gaande", zei hij en voegde eraan toe dat evacueren geen optie meer is. "De situatie lijkt elk uur erger te worden."

Eerder op de dag riepen regionale autoriteiten inwoners van Luhansk op om onmiddellijk te vertrekken. Tijdens evacuaties zouden vier vluchtende burgers zijn doodgeschoten in het gebied.

Oekraïense strijdkrachten nemen hun posities in, in een gebied tussen Luhansk en Donetsk. Oekraïense strijdkrachten nemen hun posities in, in een gebied tussen Luhansk en Donetsk. Foto: ANP/EPA

Oekraïense troepen weigeren Mariupol op te geven

Ondanks een Russisch ultimatum dat zaterdag verliep, weigeren Oekraïense troepen de grote havenstad Mariupol op te geven. Ze zouden zich schuilhouden in een staalfabriek.

Ondertussen worden de bombardementen op de stad alsmaar heviger. Sinds zondagochtend zou Mariupol continu gebombardeerd worden, zo zei gouverneur Vitaliy Kim tegen BBC News. Na al die weken vol Russische luchtaanvallen is er vrijwel niets over van de stad. Op straat liggen lichamen en de meeste gebouwen zijn verwoest.

In Mariupol zouden volgens Oekraïne nog ongeveer 100.000 burgers zijn. Er is daar al weken geen elektriciteit, gas en watertoevoer. Ook is er bijna geen voedsel meer.

In de straten van Mariupol liggen afgedekte lichamen. In de straten van Mariupol liggen afgedekte lichamen. Foto: Reuters

Bombardementen op Lviv en Kharkiv

De West-Oekraïense stad Lviv was maandagochtend het doelwit van zeker vijf raketaanvallen, liet burgemeester Andriy Sadovyi weten. Autoriteiten meldden ook bombardementen op Kharkiv en Mykolaiv.

Het luchtalarm in Lviv zou op tijd zijn afgegaan. Volgens de regionale gouverneur zijn er zeker zes doden en acht gewonden gevallen. In Kharkiv kwamen zondag bij raketaanvallen zeker vijf mensen om het leven en raakten nog eens dertien personen gewond.

Het is niet duidelijk of en hoeveel slachtoffers er bij de bombardementen op Mykolaiv zijn gevallen.

Brandweerlieden in Kharkiv komen in actie bij een brand in een flat die ontstaan is na Russische bombardementen. Brandweerlieden in Kharkiv komen in actie bij een brand in een flat die ontstaan is na Russische bombardementen. Foto: ANP/EPA

Rusland en Oekraïne tonen krijgsgevangenen

Op de Russische televisie zijn maandag twee Britse krijgsgevangenen getoond. Aiden Aslin en Shaun Pinner vragen hun premier Boris Johnson om hulp en zeggen geruild te willen worden tegen Viktor Medvedchuk (foto), een in Oekraïne gevangen pro-Russisch lid van de oppositie. Kyiv publiceerde direct daarna een video waarin Medvedchuk aan het woord wordt gelaten.

In de video roept Medvedchuk de Russische president Vladimir Poetin op hem te ruilen tegen Oekraïense krijgsgevangenen in Mariupol. Volgens Britse media was onder anderen Pinner daar actief.

Poetin eert eenheid die actief was in Bucha

Poetin heeft een militaire eenheid die betrokken was bij gevechten in Bucha speciaal geëerd. De 64e gemotoriseerde infanteriebrigade krijgt de eretitel 'garde' vanwege "enorme heldenmoed en vasthoudendheid van haar leden".

Oekraïne en veel bondgenoten in het Westen beschuldigen de Russische strijdkrachten in Bucha van oorlogsmisdaden, nadat er beelden werden verspreid van lijken in de plaats, een paar dagen na het vertrek van de Russen.

Minstens 30 procent van de Oekraïense infrastructuur vernield

De Russische invasie heeft tot gevolg gehad dat tot 30 procent van de Oekraïense infrastructuur is beschadigd of verwoest. De aangerichte schade tot dusver is zo'n 100 miljard dollar, heeft minister van Infrastructuur Oleksander Koebrakov maandag gezegd.

Koebrakov voegde eraan toe dat door heel hard werken herstel in twee jaar mogelijk is. Gebruikmaking van bevroren Russische tegoeden in het Westen lijkt hem een goed idee voor de financiering.