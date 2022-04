Inwoners van de regio Luhansk in Oost-Oekraïne zijn door regionale autoriteiten opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Een grootschalig Russisch offensief wordt snel verwacht; Russische troepen zouden enkele dorpjes in de provincie nu al aanvallen. Bij een van die dorpen, Kreminna, zouden vier vluchtende burgers zijn doodgeschoten.

Dat beweert gouverneur Serhiy Gaidai. Hij schrijft op Telegram dat het viertal per auto het dorpje probeerde te ontvluchten. Zijn beweringen konden niet bevestigd worden door externe partijen.

Russische troepen zouden behalve Kreminna ook Popasna, Lyman en Rubizhne in Oost-Oekraïne aanvallen.

Er zijn maandag voor de tweede dag op rij geen humanitaire corridors geopend om burgers in veiligheid te brengen. Kyiv verwijt de Russen dat zij evacuaties onmogelijk maken door aanhoudende beschietingen.

Toch worden inwoners van Luhansk opgeroepen om te vertrekken. "Deze aankomende week kan ontzettend moeilijk worden. Het kan de laatste mogelijkheid zijn om jezelf in veiligheid te brengen", schrijft het stadsbestuur.

Kyiv verwacht 'beslissende en bloederige strijd' in Oost-Oekraïne

Volgens het Oekraïense leger hebben de Russen een nieuw offensief voorbereid en is de troepenmacht in de Donetskbekken versterkt met reserves. Er zouden de afgelopen dagen zeker twaalf aanvallen zijn afgeslagen.

Oekraïne verwacht al ruim een week een grote aanval in het oosten van het land. Rusland heeft onder meer in het noorden de troepen teruggetrokken zodat het oosten kan worden 'bevrijd'. Kyiv heeft meermaals herhaald dat de oorlog in het oosten "beslissend" zal worden. De Oekraïense regering houdt rekening met bloederige strijd.