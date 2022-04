Op de Russische televisie zijn maandag twee Britse krijgsgevangenen getoond. Aiden Aslin en Shaun Pinner vragen hun premier Boris Johnson om hulp en zeggen geruild te willen worden tegen Viktor Medvedchuk (foto), een in Oekraïne gevangen pro-Russisch lid van de oppositie. Kyiv publiceerde direct daarna een video waarin Medvedchuk aan het woord wordt gelaten.

In de video roept Medvedchuk de Russische president Vladimir Poetin op hem te ruilen tegen Oekraïense krijgsgevangenen in Mariupol. Volgens Britse media was onder anderen Pinner daar actief.

Het is niet duidelijk hoe vrijuit de Britten en Medvedchuk in de video's kunnen spreken. Mogelijk zijn de krijgsgevangenen onder druk gezet.

De familie van Pinner heeft in een verklaring laten weten dat de Brit niet als huurling actief was in het land. Hij zou zich jaren geleden al bij het Oekraïense leger hebben aangesloten, omdat hij Oekraïne als zijn vaderland beschouwt.

"Shaun houdt van het Oekraïense leven, heeft een Oekraïense vrouw en is in 2018 naar het land verhuisd", citeert The Guardian. "We houden met de regering zijn situatie - en die van Aslin - in de gaten en controleren of zijn rechten als gevangene niet worden geschonden."

De Rus Medvedchuk is sinds 2018 lid van het Oekraïense parlement en is een bondgenoot van Poetin. De Oekraïense geheime dienst heeft hem eerder deze maand gevangengezet.