Oekraïense strijdkrachten weigeren ondanks een Russisch ultimatum de stad Mariupol op te geven. Ze zouden zich schuilhouden in een staalfabriek, terwijl de bombardementen op de havenstad alsmaar heviger worden. Dit is de huidige stand van zaken.

Na weken vol Russische bombardementen is er vrijwel niets over van Mariupol. Op straat liggen lichamen, de meeste gebouwen zijn verwoest.

Volgens Kyiv is er een humanitaire crisis in de stad. Er is geen elektriciteit, gas en watertoevoer meer. Ook is het voedsel bijna op.

De meeste mensen zijn gevlucht, maar er zijn ook veel doden gevallen. De burgemeester zei vorige week dat in de stad zo'n 21.000 burgers waren omgekomen. Dit cijfer is niet onafhankelijk geverifieerd.

Het Russische leger zei zaterdag Mariupol na een wekenlange belegering te hebben ingenomen. Moskou stelde vervolgens een ultimatum: de verdedigers van Mariupol moesten zich overgeven. Dan zouden hun levens worden gespaard.

Dat ultimatum is inmiddels verstreken. De Oekraïense premier Denis Sjmihal ontkende zondag op de Amerikaanse nieuwszender ABC dat de stad in Russische handen was gevallen. Hij benadrukte ook dat de Oekraïense soldaten er "tot de laatste snik" zullen blijven vechten.

Het terrein van staalfabriek Azovstal zou het laatste bolwerk zijn van de Oekraïense strijdkrachten. Naar verluidt zitten duizenden militairen op het enorme terrein van 11 vierkante kilometer. Het zou ondergrondse faciliteiten hebben en wordt door de Russen "een fort in de stad" genoemd, aldus persbureau Reuters.

Ook inwoners van Mariupol zouden zich er schuilhouden. "De burgers vertrouwen de Russen niet. Ze zien wat er in de stad gebeurt en daarom blijven ze op het fabrieksterrein", zei de lokale politiechef zondag tegen lokale staatstelevisie.

Mariupol is zondagavond opnieuw gebombardeerd door Russische raketten en bommen, meldt het Oekraïense leger. Vooral het havengebied en de staalfabriek moesten het ontgelden. Na het verstrijken van het ultimatum zouden de bombardementen heviger zijn geworden.

Mariupol ligt voor Rusland op een strategisch belangrijke locatie. Door de stad en het omliggende gebied te veroveren kan Rusland een landverbinding maken tussen het schiereiland de Krim, dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Ook kunnen er dan verbindingen worden gemaakt met pro-Russische gebieden in het oosten van Oekraïne.

De strategie - een mensonterende belegering - past bij het plan van de Russische president Vladimir Poetin. Door de lokale bevolking te vermorzelen middels verhongering en geweld, kan daarna het eigen leger de stad zonder al te veel verliezen innemen.

Het zijn de burgers die de prijs met hun leven betalen. Poetin verfijnde de tactiek tijdens eerdere oorlogen in Tsjetsjenië en Syrië, waar hij steden in puin achterliet.