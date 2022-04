De West-Oekraïense stad Lviv was maandagochtend het doelwit van zeker vijf raketaanvallen, meldt burgemeester Andriy Sadovy. Autoriteiten meldden eerder al bombardementen op Kharkiv, Mykolaiv en Mariupol. In Zuid-Oekraïne zouden Russische troepen de provincie Kherson proberen binnen te vallen, zo schrijft het Oekraïense leger op Facebook.

Het luchtalarm in Lviv zou op tijd zijn afgegaan. Volgens de regionale gouverneur zijn er zeker zes doden en acht gewonden gevallen.

In Kharkiv kwamen zondag bij raketaanvallen zeker vijf mensen om het leven en raakten nog eens dertien personen gewond. De laatste vier dagen zouden er zeker veertien mensen zijn gedood, liet president Volodymyr Zelensky zondagavond weten.

Het is niet duidelijk of en hoeveel slachtoffers er vielen bij de bombardementen op Mariupol en Mykolaiv. De laatstgenoemde stad zou sinds zondagochtend continu gebombardeerd worden, zo zei gouverneur Vitaliy Kim tegen BBC News.

De zuidelijke havenstad Mariupol werd gebombardeerd nadat een ultimatum was verstreken: Rusland eiste dat de laatste verdedigers van de stad zich zouden overgeven, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Volgens het Oekraïense leger zijn vervolgens het havengebied en de staalfabriek Azovstal bestookt met raketten.

Die fabriek zou het laatste bolwerk van de Oekraïense strijdkrachten in Mariupol zijn. Oekraïense autoriteiten zeggen dat ook veel burgers schuilen in de fabriek.

Nieuw offensief in Kherson en Luhansk

Het Oekraïense leger meldt in de recentste update op Facebook dat Rusland opnieuw probeert de provincie Kherson binnen te vallen. De Russen hadden er eerder de volledige controle, maar werden vervolgens teruggedrongen door een Oekraïens tegenoffensief.

Ook in het oosten zou het Kremlin een nieuw offensief zijn begonnen. In de provincie Luhansk zouden de Russen de dorpen Lyman, Kreminna, Popasna en Rubizhne proberen in te nemen. Zeker twaalf aanvallen zouden zijn afgeslagen, beweert het Oekraïense leger.