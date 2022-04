Oekraïne vecht nog steeds door in de havenstad Mariupol, ondanks een afgelopen ultimatum van Rusland waarmee het Russische ministerie van Defensie hoopte af te dwingen dat het Oekraïense leger zich overgaf. Paus Franciscus riep tijdens zijn paastoespraak op tot verzoening tussen beide landen en een einde aan de "broederhaat".

De Oekraïense premier Denis Sjmihal bevestigt dat er van overgave in Mariupol geen sprake is. "De stad is nog altijd niet gevallen. Onze strijdkrachten zijn er nog steeds en ze zullen tot het einde doorvechten", aldus de premier tegen de Amerikaanse zender ABC.

Rusland riep de laatste verdedigers van Mariupol zaterdag op zich over te geven. Als ze zondagochtend om 6.00 uur (5.00 uur Nederlandse tijd) de wapens neer zouden leggen, zouden ze tot 13.00 uur hebben om zich over te geven. Hun leven zouden volgens het Russische ministerie van Defensie gespaard blijven.

Volgens Rusland zouden de laatste Oekraïense verdedigers van Mariupol leden van het nationalistische Azovbataljon en buitenlandse huurlingen zijn die zich hebben verschanst in een enorme staalfabriek in het oosten van de stad, aan de Zee van Azov.

Volgens Petro Andriushchenko, een adviseur van de burgemeester van de stad, klopt dat laatste niet. Het Oekraïense leger zou ook nog elders in de stad zijn, zegt hij tegen CNN. Het medium kon dit niet verifiëren.

Vijf doden en dertien gewonden bij aanvallen op Kharkiv

Door Russische beschietingen op het centrum van de Oost-Oekraïense stad Kharkiv zijn zondag minstens vijf mensen gedood en dertien gewond geraakt, melden de lokale gezondheidsautoriteiten.

Daken van sommige huizen werden weggeblazen door raketinslagen in de omgeving.

Sinds de Russische troepen zich hebben teruggetrokken uit de buurt van de hoofdstad Kyiv, zijn de aanvallen in het oosten van het land intensiever geworden. Kharkiv ligt ongeveer 20 kilometer van de Russische grens. De op een na grootste stad van het land ligt al tijden onder Russisch vuur.

Waarschuwing: De video in de onderstaande tweet bevat schokkende beelden.

Paus vraagt om vrede tijdens paasdienst

Tijdens de jaarlijkse toespraak van de Paus in Vaticaanstad uitte Paus Franciscus kritiek op Rusland. Hij vindt dat het land Oekraïne in een "wreed" en "zinloos" conflict heeft gesleept.

Hij riep op tot verzoening en een einde aan de "broederhaat". "Laten we met luide stem om vrede roepen. Vrede is mogelijk." Hij prees de gastvrije ontvangst van Oekraïense vluchtelingen in Europa en de rest van de wereld.