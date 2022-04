Oekraïense troepen in Mariupol zullen de havenstad blijven verdedigen, ondanks het verlopen ultimatum dat Rusland ze heeft gegeven waarmee het land eiste dat de laatste verdedigers van de stad zich overgaven. Dat zegt een adviseur van de burgemeester van Mariupol volgens CNN zondag. De Oekraïense premier Denis Sjmihal bevestigt tegenover de Amerikaanse zender ABC dat er van overgave inderdaad geen sprake is.

"Zaterdagavond hebben de bezetters aangekondigd dat ze de overgebleven troepen de kans geven zich over te geven", aldus adviseur Petro Andriushchenko op Telegram. "Maar vandaag blijven onze verdedigers volhouden."

Sjimal bevestigt zijn boodschap. "De stad is nog altijd niet gevallen. Onze strijdkrachten zijn er nog steeds en ze zullen tot het einde doorvechten", aldus de premier tegenover ABC.

Rusland riep de laatste verdedigers van Mariupol zaterdag op zich over te geven. Als ze zondagochtend om 6.00 uur (5.00 uur Nederlandse tijd) de wapens neer zouden leggen, zouden ze tot 13.00 uur hebben om zich over te geven. Hun levens worden dan gespaard, meldde het Russische staatspersbureau TASS op basis van het Russische ministerie van Defensie.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Eerder op zaterdagavond meldde het Russische ministerie van Defensie dat Mariupol grotendeels in Russische handen is. De laatste verdedigers zouden volgens Rusland leden van het nationalistische Azovbataljon en buitenlandse huurlingen zijn die zich hebben verschanst in een enorme staalfabriek in het oosten van de stad, aan de Zee van Azov.

Volgens Andriushchenko klopt dat laatste niet. Oekraïense verdedigers zouden zich ook nog elders in de stad bevinden, zegt hij tegen CNN. De Amerikaanse zender kon dit niet onafhankelijk verifiëren.

Verder zouden de verdedigers nauwelijks water en voedsel hebben en zich hebben willen overgeven, maar wilde de Oekraïense regering daar geen toestemming voor geven, aldus de Russen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky omschreef de situatie in Mariupol zaterdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap als "gewoon onmenselijk". Hij ging niet in op de claims dat de stad zou zijn ingenomen.