Volgens het Britse ministerie van Defensie is Rusland van plan de aanvallen op het oosten van Oekraïne op te voeren. De Russen zeggen de Oekraïense verdedigers van de havenstad Mariupol een laatste kans te bieden zich over te geven.

De Russen zouden militaire steun van Belarus gebruiken om doelen vlak bij de oostelijke steden Kharkiv en Severodonetsk te bestoken. Dat zou onder meer met artillerie gebeuren.

Volgens de Britten is het ultieme doel van Rusland ondanks de focus op het oosten van Oekraïne niet veranderd. De Russen willen nog steeds dat Oekraïne afziet van toenadering tot de NAVO en de EU.

Rusland stelt ultimatum in Mariupol

Rusland roept de laatste verdedigers van de Oekraïense havenstad Mariupol op zich over te geven. Als ze zondagochtend om 6.00 uur (lokale tijd) de wapens neerleggen, hebben ze tot 13.00 uur om zich over te geven. Hun levens worden dan gespaard, meldt het Russische staatspersbureau TASS op basis van het Russische ministerie van Defensie.

Volgens persbureau Reuters hebben de Oekraïense verdedigers van de havenstad nog geen aanstalten gemaakt zich over te geven.

Eerder op zaterdagavond meldde het Russische ministerie van Defensie dat Mariupol grotendeels in Russische handen is. De laatste verdedigers zouden zich hebben verschanst in een enorme staalfabriek in het oosten van de stad, aan de Zee van Azov.

Volgens Rusland gaat het om leden van het nationalistische Azovbataljon en om buitenlandse huurlingen. De verdedigers zouden nauwelijks water en voedsel hebben en zich willen overgeven, maar daar wil de Oekraïense regering geen toestemming voor geven, aldus de Russen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky omschreef de situatie in Mariupol zaterdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap als "gewoon onmenselijk". Hij ging niet in op de claims dat de stad zou zijn ingenomen.

Russen claimen dood 23.000 Oekraïense militairen

Het Russische ministerie van Defensie zegt sinds het begin van de invasie van Oekraïne ruim 23.000 Oekraïense militairen en buitenlandse strijders te hebben gedood, meldt TASS.

Dit aantal is niet onafhankelijk geverifieerd.

Vliegtuig met wapens voor Oekraïne zou zijn neergehaald door Rusland

Russische luchtafweer heeft volgens Rusland zaterdag in de buurt van de Oekraïense stad Odesa een transportvliegtuig neergehaald dat wapens bracht uit het Westen.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie zei tegen TASS dat het om een grote zending ging. Hij gaf verder geen details, behalve dat het een vliegtuig van de Oekraïense luchtmacht was. Het bericht kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Oekraïne heeft sinds de Russische inval begon op 24 februari massaal wapens toegestuurd gekregen van westerse bondgenoten. Zelensky zei zaterdagavond nog dat er veel meer wapens nodig zijn om de oorlog te winnen.