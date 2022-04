Het nieuwe sanctiepakket dat de Europese Unie voorbereidt tegen Rusland richt zich vooral op de financiële sector. Met name de grote Russische bank Sberbank is een belangrijk doelwit, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zondag in een interview met de Duitse krant Bild am Sonntag.

De EU werkt volgens Von der Leyen ook aan "slimme mechanismen" om een olieboycot mogelijk te maken.

Tot dusver heeft de EU Sberbank buiten de sancties gehouden, omdat veel van de Europese betalingen voor olie en gas via deze bank lopen. Hetzelfde geldt voor de andere grote Russische bank, Gazprombank. Sberbank is volgens Von der Leyen goed voor 37 procent van de Russische bankensector.

In het vorige sanctiepakket, het vijfde, werden wel al maatregelen genomen tegen de bestuursvoorzitter van Sberbank, Herman Gref. Zijn tegoeden zijn bevroren en hij kreeg een inreisverbod voor de EU.

De Commissie-voorzitter zegt dat het doel van de sancties is om de inkomsten van de Russische president Vladimir Poetin te verminderen. Daarom is het volgens haar zo moeilijk om de invoer van Russische olie en gas aan te pakken. "Wat niet moet gebeuren, is dat Poetin op andere markten nog hogere prijzen kan krijgen voor voorraden die anders naar de EU zouden gaan", aldus Von der Leyen.