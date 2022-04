Het Russische ministerie van Defensie claimt Mariupol "geheel te hebben schoongeveegd". Slechts enkele leden van het Azovbataljon, die zich hebben verschanst op een industrieel complex, houden nog stand maar zijn volledig afgesneden van de buitenwereld, zegt Moskou. Kyiv heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.

Sinds het begin van de oorlog zouden er 23.367 Oekraïense soldaten en huurlingen zijn geëlimineerd. Volgens de Russische woordvoerder van Defensie Igor Konashenkov zijn er alleen in Mariupol, dat grotendeels in puin ligt, al vierduizend gesneuveld.

Bijna vijftienhonderd militairen zouden zich tot dusver hebben overgegeven, maar bewijzen voor deze uitspraken leverde Konashenkov niet.

Hoewel Kyiv nog niet op de berichtgeving heeft gereageerd, liet het eerder al wel weten dat de situatie in Mariupol "erg moeilijk" is en de humanitaire crisis onverminderd groot is.