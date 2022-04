De Oekraïense president Zelensky riep vrijdagavond opnieuw op tot een boycot van Russische olie. Alleen zo komt vrede dichterbij, zei hij in zijn dagelijkse videoboodschap. De Oekraïense successen op het slagveld zijn volgens de president daarvoor onvoldoende.

"De democratische wereld moet toegeven dat geld voor Russische energie in feite geld is voor de vernietiging van de democratie", zei Zelensky. Ook is volgens hem een volledige blokkade van Russische banken nodig. De huidige sancties zijn "nog altijd niet genoeg om de Russische oorlogsmachine van zijn inkomsten te ontdoen", aldus de president.

Steeds meer landen voeren sancties in tegen Rusland. Ook Nederland heeft nieuwe maatregelen in het leven geroepen. Vanaf zaterdagnacht gaan de poorten van de Nederlandse havens dicht voor schepen die varen onder een Russische vlag en voor schepen die sinds de invasie op 24 februari de Russische vlag hebben verruild voor een andere vlag. Er gelden wel uitzonderingen voor schepen wanneer die bijvoorbeeld voedselproducten, olie of gas vervoeren.