Nu de Russen zich terugtrekken uit het noorden, besluiten een miljoen Oekraïense vluchtelingen terug te keren naar hun thuisland. Ondertussen gaat Mariupol gebukt onder aanvallen met Russische bommenwerpers. De gevolgen van de invasie worden ook voor Rusland op meerdere fronten voelbaar.

Rusland heeft voor het eerst sinds de aanval op Oekraïne langeafstandsbommenwerpers gebruikt om de belegerde havenstad Mariupol te bestoken, zegt het ministerie van Defensie in Kyiv. Volgens een woordvoerder zijn ook hevige straatgevechten gaande in de stad, die nog altijd niet in zijn geheel is ingenomen door het Russische leger.

Rusland claimde donderdag de haven van Mariupol volledig in handen te hebben. Volgens Oekraïne wordt vrijdag nog steeds gevochten bij de staalfabriek, een complex dat ook wel een 'fort' wordt genoemd waar het Oekraïense Azovbataljon zich verschanst.

De Russen willen de stad veroveren om een landverbinding te maken tussen de separatistische gebieden in de regio Donetsbekken en het geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie proberen Russische troepen ook de steden Rubizhne en Popasna in de regio Luhansk onder controle te krijgen.

Situatie 15 april

Mariupol voor hulptroepen onbereikbaar, evacuaties gaan wel door

De directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties, David Beasley, herhaalde na een driedaags bezoek aan Oekraïne dat in Mariupol vrijwel geen voedsel en drinkwater meer voorhanden is. Ook het westelijker gelegen Mykolaiv blijft door de aanhoudende beschietingen onbereikbaar voor hulpverleners. Over verscheidene andere plaatsen is het WFP ook ongerust.

De VN-organisatie heeft tot dusver aan 1,4 miljoen Oekraïners, onder wie de overlevenden in Bucha, Hostomel, Borodyanka en Irpin, voedselhulp kunnen verstrekken.

Inwoners van Mariupol kunnen de stad inmiddels wel verlaten in hun eigen voertuigen, waarvan 363 mensen gebruik hebben gemaakt. Dit laat de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk weten.

Zij heeft vrijdag negen nieuwe vluchtroutes voor burgers uit belegerde plaatsen bekendgemaakt. Volgens haar hebben 2.864 mensen uit conflictgebieden hiervan gebruikgemaakt. De evacuaties gingen door ondanks de beschieting op een bus met evacués donderdag, waarbij zes volwassenen en een kind omkwamen. Oekraïne beschuldigt Rusland en onderzoekt mogelijke schending van het oorlogsrecht en "moord met voorbedachten rade".

Oekraïense vluchtelingen over de grens besluiten juist om weer terug te keren naar hun thuisland sinds de Russische strijdkrachten zich langzaamaan terugtrekken uit het noorden van Oekraïne. Volgens de Verenigde Naties gaat het om bijna een miljoen mensen. Inmiddels zijn meer dan vijf miljoen Oekraïners hun land ontvlucht.

38 Beelden Mariupol tonen verwoesting en radeloze inwoners

VS bevestigt raketaanval op schip Moskva

Berichten over tegenaanvallen zijn er ook. Zo kon een hoge Amerikaanse functionaris vrijdag bevestigen dat het gezonken Russische schip Moskva inderdaad is geraakt door twee Oekraïense kruisraketten. Rusland ontkende de aanval op het 186 meter lange schip.

Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, is volgens de functionaris onduidelijk, maar het schip heeft ruimte voor 510 bemanningsleden. Oekraïense bronnen beweren dat de kapitein van de Moskva, Anton Kuprin (44), een van de vele bemanningsleden is die is omgekomen door de aanval.

Diplomaten moeten Rusland verlaten

Op diplomatiek vlak zijn Rusland en de Europese Unie verder uit elkaar gegroeid doordat Rusland vrijdag achttien diplomaten van de EU-missie in Moskou het land heeft uitgewezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt in een verklaring dat ze in de nabije toekomst het land moeten verlaten. De buitenlanddienst van de EU "betreurt de ongerechtvaardigde en ongefundeerde beslissing", die de internationale isolatie van Rusland volgens Brussel verder zal verdiepen.

De stap is een vergeldingsmaatregel voor het EU-besluit van tien dagen geleden om negentien diplomaten van de Russische EU-missie in Brussel tot persona non grata te verklaren. In veel gevallen, ook in Nederland, werden ze weggestuurd vanwege vermoedelijke spionageactiviteiten.

Het Kremlin liet destijds weten de massale uitzetting van Russische diplomaten te veroordelen en kondigde al tegenmaatregelen aan.