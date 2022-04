Terwijl de Russische inval in Oekraïne op veel fronten lijkt te zijn vastgelopen en er steeds meer burgerslachtoffers vallen, geeft oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen (EenVandaag en Trouw) een blik achter de schermen van de oorlogsverslaggeving. Voor NU.nl houdt hij een dagboek bij.

Na een lange rit met de nachttrein vanuit Kyiv ben ik in Zaporizhzhia beland. Zuidoost-Oekraïne, schuin boven Mariupol. Deze plaats dient als eerste opvang voor mensen die het tragische Mariupol weten te ontvluchten.

Verder is Zaporizhzhia bekend omdat de grootste kerncentrale van Europa hier vlakbij te vinden is. Die is inmiddels in handen van de Russen, maar tijdens de gevechten erom waren er grote zorgen om de veiligheid. Het liep met een sisser af, maar intussen is de pijn van Mariupol wel als een soort permanente achtergrondstraling aanwezig in Zaporizhzhia.

Op een bankje voor de deur van een speciaal hostel voor vluchtelingen zit Svetlana, weggedoken in een rode jas, met naast zich haar man Aleksandr. Ze zijn hier enkele weken geleden vanuit Mariupol na een soort helletocht beland. Svetlana was voordat ze konden vertrekken zelfs een tijdje zoek. Ze moest naar de dokter, en was zelfs even in het kinderziekenhuis in Mariupol dat later werd gebombardeerd.

"Ik vond er niet de juiste dokter en was er net een paar uur weg toen het gebouw werd gebombardeerd." Ze arriveerde bij een andere kliniek, maar toen kwamen de Russen ook net met veel geschiet die wijk in. Ze dook onder in een schuilkelder, waar haar man haar, na een paar dagen zoeken zonder werkende mobiele telefoons, eindelijk vond.



Maar ook de rit de verwoeste stad uit was vreselijk. Onderweg werden ze door Russische troepen 24 uur vastgehouden in een dorp. Die wilden hen ruilen voor krijgsgevangenen, maar bedachten zich.

Ze vertelt het redelijk onverstoorbaar. Een moedige vrouw.

Ik wijs haar op een Engelse tekst op haar rode jas. "Moed is niet het gebrek aan angst, maar eerder de afweging dat iets anders belangrijker is dan angst." Mijn tolk vertaalt het. "Ja, dat is precies wat het is", zegt ze.

De tekst op de jas van Svetlana. De tekst op de jas van Svetlana. Foto: Hans Jaap Melissen

Het verdriet van Mariupol is overal in Zaporizhzhia

Voormalige inwoners van Mariupol vind je in Zaporizhzhia echt overal. Dimitri is taxichauffeur bij Uklon, een soort Uber. Hij doet dit werk sinds een paar dagen, nadat hij eerst op adem had moeten komen van zijn tijd in Mariupol. "128 luchtaanvallen op een dag hadden we op een gegeven moment. De Russen willen Mariupol desnoods helemaal vernietigen. Ze hebben de huizen niet nodig, alleen maar de doorgang van de Krim naar Rusland, via onze stad."

Al gelooft Dmitri niet meer dat het ooit nog 'zijn' stad zal zijn. "Mijn koopflat is al verwoest door een Grad-raket. Ik kom er nooit meer terug. Maar ik mis mijn stad wel heel erg." Hij begint zachtjes te huilen.



Het verdriet van Mariupol is overal in Zaporizhzhia. De strijd om de stad komt heel dichtbij als ik afspreek met drie vrouwen van wie de mannen militair zijn. Ze zijn onderdeel van een eenheid die zich onlangs heeft overgegeven in Mariupol. "Maar sindsdien hebben we nooit meer iets van hen gehoord", zeggen de vrouwen. Wel dook er een Russische video op waarin een aantal mannen en ook de commandant te zien waren.

"We hopen dat onze mannen nog leven", zegt Vera, die een week voordat de oorlog begon met haar man was getrouwd. Maar ze zijn vooral boos dat ze van de Oekraïense overheid niets horen over het lot van hun mannen. "Er wordt steeds onderhandeld over het uitruilen van krijgsgevangenen. Natuurlijk weet onze regering meer", zegt Vera.

Videobeelden van Oekraïense soldaten die zich overgeven. Videobeelden van Oekraïense soldaten die zich overgeven. Foto: Hans Jaap Melissen

Ook voor kritiek heb je moed nodig

Volgens de vrouwen heeft de Oekraïense overheid moeite met het feit dat de mannen zich hebben overgegeven, omdat ze door hun voorraden heen waren. Dat straalt slecht af op hoe de voorbereiding op de strijd om Mariupol is geweest. "Onze regering liegt veel", zeggen de vrouwen. Ze brengen Slangeneiland in herinnering, waar de Oekraïense troepen helemaal niet allemaal waren gedood door de Russen, maar waar ze zich juist hadden overgegeven.



De vrouwen weten dat het verhaal dat ze doen - zaterdag nog veel uitgebreider in Trouw - hun een boze regering gaat opleveren. Maar ze vinden het verhaal belangrijker dan de angst om het dan maar niet te vertellen. De drie echtgenotes, van wie twee zelf ook militair, zijn wat dat betreft een goed voorbeeld van hoe vrouwen in een oorlog vaak meer morele moed tonen, waar mannen dat op een fysieke manier doen.



En vooral is het natuurlijk alsof ze alle drie een bepaalde rode jas aan hebben.

