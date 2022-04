Rusland bevestigde donderdag het zinken van de Moskva, het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot. Daarmee leden de Russische strijdkrachten flink gezichtsverlies. Dat gebeurde niet voor het eerst sinds de inval in Oekraïne, op vrijdag precies vijftig dagen geleden. Een overzicht.

Vlak na de invasie van Oekraïne werd duidelijk dat het Kremlin had verwacht binnen een paar dagen op te kunnen stomen naar Kyiv, waarna de Oekraïense regering als een kaartenhuis in elkaar zou storten. Die aannames kwamen Rusland duur te staan.

Pogingen om een militair vliegveld in de buurt van Kyiv in te nemen liepen vrijwel meteen stuk. Sommige Russische eenheden trokken zo snel op dat ze gescheiden raakten van de hoofdmacht. Russische dienstplichtigen bleken niet alleen nauwelijks getraind te zijn, maar velen dachten ook dat ze op oefening waren.

In maart doken beelden op van een tientallen kilometers lange colonne van legervoertuigen op de route naar Kyiv. Heel veel vooruitgang leek de sliert niet te boeken. Verklaringen waren er alom. De voertuigen zouden gezien de tijd van het jaar vastzitten in de modder. Sommige foto's leken die lezing te bevestigen. Daarnaast zouden bandenproblemen de colonne parten spelen.

Mogelijk waren veel Russische voertuigen richting Oekraïne gestuurd met uitgedroogd rubber, waardoor de wangen van de banden het begaven. Een andere theorie was dat er goedkope Chinese banden onder de voertuigen gemonteerd waren.

Ook verhalen over brandstoftekorten en gebrekkige rantsoenen waren niet uit de lucht gegrepen. Online ging een video rond van voedsel met een uiterste houdbaarheidsdatum in 2015. Volgens Oekraïne en westerse inlichtingendiensten zou Rusland China hebben gevraagd om maaltijdpakketten, waarvoor speciaal (en niet bijgeleverd) gereedschap nodig bleek.

De gedroomde omsingeling van Kyiv liep uiteindelijk vast, door de Russische wanorganisatie en fel Oekraïens verzet.

In maart kwamen de Russische strijdkrachten erachter dat ze hun versleutelde telefoontoestellen niet meer konden gebruiken, eigenlijk door hun eigen schuld. Bij hun aanvallen sneuvelden tal van Oekraïense 3G- en 4G-masten, precies de signalen die de toestellen nodig hebben om te functioneren. In plaats daarvan grepen de troepen naar gestolen reguliere mobieltjes, die makkelijk kunnen worden afgeluisterd door de Oekraïners.

Russen lijden verschillende pr-nederlagen

Het paste in het beeld van het pr-debacle dat de invasie teweegbracht voor de Russen. Een video van een Oekraïense tractor die een tank wegsleept ging de hele wereld over, net als het geluidsfragment van de soldaten op het Slangeneiland, die zich in niet mis te verstane bewoordingen weigerden over te geven aan de Russen. Een officiële postzegel met een soldaat die zijn middelvinger opsteekt naar de Moskva is gezien het zinken van dat schip een nog groter collector's item geworden.

Dat in april de pro-Russische politicus, en prominente bondgenoot van het Kremlin, Viktor Medvedchuk werd opgepakt en aan de wereld in legeruniform en handboeien werd getoond, maakte het nog erger voor de Russen.

Opvallend was ook het relatief grote aantal Russische generaals en andere hooggeplaatste officieren die in Oekraïne omkwamen. Volgens een correspondent van de BBC waren veel van hen naar de frontlinie getrokken om de logistieke en morele problemen van de Russische legereenheden op te lossen.