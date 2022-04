Het Russische oorlogsschip Moskva is geëvacueerd nadat er woensdag brand was uitgebroken. Oekraïne claimt donderdag het schip te hebben geraakt met twee raketten, iets dat Rusland ontkent. Ook zijn er tegenstrijdige berichten over de toestand van het schip. Verder is Litouwen niet onder de indruk van Russische nucleaire dreigementen.

Eerder op de dag meldden de Oekraïense gouverneur in Odesa en Oekraïense media dat de Moskva door zogenoemde Neptune-kruisraketten was geraakt, maar deze bewering is niet onafhankelijk geverifieerd. Rusland zegt niets over een eventuele aanval en zegt enkel dat munitie op het schip is ontploft.

Het schip werd aan het begin van de invasie gebruikt om Slangeneiland te veroveren. Daar werd het door Oekraïense soldaten begroet met de inmiddels bekende opmerking "Russisch oorlogsschip, rot op".

Al Jazeera meldde eerder op donderdag op basis van lokale bronnen dat het schip zou zijn gekapseisd. De Verenigde Staten geloven dat het Russische oorlogsschip Moskva nog steeds drijft, maar wel nog steeds in brand staat. De schade zou aanzienlijk zijn.

Rusland beschuldigt Oekraïne van helikopteraanval

Niet alleen rond het oorlogsschip is onduidelijkheid. Twee Oekraïense helikopters zouden donderdag een ​​Russische stad in de zuidelijke regio Brjansk hebben gebombardeerd, zeggen Russische functionarissen. Oekraïne ontkent een aanval op het Russische grensgebied te hebben uitgevoerd.

Bij de aanval zouden meerdere gewonden zijn gevallen. Brjansk ligt ongeveer 10 kilometer van de Russisch-Oekraïense grens.

In de nabijgelegen Russische regio Belgorod is donderdag de bevolking van twee dorpen geëvacueerd, meldt de regionale gouverneur op Telegram. Het gaat om de dorpen Spodariushino en Bezymeno.

Litouwen niet onder indruk van Russische nucleaire dreigementen

De voorzitter van de Russische veiligheidsraad, Dmitry Medvedev, heeft ervoor gewaarschuwd dat een NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland gevolgen heeft voor de nucleaire status in de regio rond de Oostzee. De militaire balans moet volgens hem in dat geval hersteld worden. Litouwen lijkt niet onder de indruk en laat weten dat de nucleaire dreiging in het Oostzeegebied "niets nieuws" is.

Er wordt al decennia gezinspeeld op een Baltische zone of Oostzeezone waarin alle betrokken landen geen kernwapens meer mogen hebben. Dat zou het risico op nucleaire escalatie van een conflict tussen Rusland en de NAVO verkleinen.

Volgens Medvedev, die dicht bij de Russische president Vladimir Poetin staat, is een verder gesprek over de niet-nucleaire status rond de Oostzee zinloos als Finland en Zweden lid van de NAVO worden. Hij ziet in dat geval militaire versterking in de lucht, op zee en aan land voor zich.

Flink meer Russen vroegen in maart asiel aan in Nederland

Het aantal Russen dat in Nederland asiel aanvraagt, is in maart flink gestegen, blijkt uit de maandelijkse cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In januari en februari vroegen minder dan twintig Russen per maand asiel aan, vorige maand waren dat er 83.

Of het sterk gestegen aantal Russische asielaanvragen verband houdt met de Russische inval in Oekraïne is niet onderzocht, maar het lijkt een logische verklaring.

De IND registreert in het cijfersysteem niet de reden om asiel aan te vragen. "Uit ervaringsgegevens blijkt dat asielzoekers uit Rusland om uiteenlopende redenen gevlucht zijn", legt een woordvoerder uit. "Er bevinden zich mensen onder die kritiek hebben geuit op de huidige regering, dienstweigeraars, mensenrechtenactivisten, journalisten, lhbtiq+'s en Jehova's getuigen."