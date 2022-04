Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al ruim veertig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer is de vraag: welke lessen heeft Colijn tot nu toe getrokken uit de oorlog in Oekraïne?

1. Het is een ouderwetse grondoorlog

De verdediger heeft nog steeds een 'thuisvoordeel' en de Russische luchtmacht heeft zichzelf grotendeels buitenspel gezet. Hoewel de slag om het Donetsbekken nog moet worden uitgevochten, is nu al duidelijk dat het voetvolk en gevechten om land nog steeds zwaar tellen. Het strijdgewoel draait om tanks, konvooien, bevoorrading en hinderlagen. Plus terreinwinst. De Russen verwaarloosden de luchtsteun en moesten hun blitzkrieg rond Kyiv opgeven.

2. Meer geld naar defensie

Wat de Amerikanen nooit voor elkaar kregen, lukte de Russische president Vladimir Poetin wel: méér NAVO. Neutrale landen als Zweden en Finland willen zelfs toetreden tot de alliantie. En hield de helft van de NAVO-lidstaten (ook Nederland) zich doodleuk niet aan de al in 2014 afgesproken streefnorm van 2 procent van het bruto nationaal product naar defensie, nu bekeert elke lidstaat zich gauw tot extra miljarden.

Eigenlijk gek, want geld is het probleem niet. Gezamenlijk geeft de NAVO vele malen meer geld uit aan defensie dan Rusland. In ons eigen land trekken we plotseling de portemonnee voor bewapende drones, munitie, cyberoorlogsvoering en oorlogsschepen, maar het is de vraag of die nodig zijn.

Voor nieuwe onderzeeërs voor de Nederlandse vloot is overigens nog steeds geen geld gereserveerd. Nederlandse werven hebben geen ervaring op dat gebied en de VS rolt met zijn ogen over het voornemen van onze marine om "wereldwijd" te kunnen opereren, maar met al die miljarden in zicht komt de lobby toch weer op gang.

Geld is niet de oplossing, meer specialisatie wel. Maar elk land wil het wiel opnieuw uitvinden.

3. Rusland lijkt bij de 'rode lijnen' van de NAVO weg te blijven

In talkshows wordt vaak geneuzeld dat de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zich in 2013 niet aan een rode lijn hield, toen de Syrische president Bashar Al Assad gif op zijn eigen burgers begon te gooien.

Het is maar hoe je het bekijkt. Door toch een oogje dicht te knijpen, mocht de VS het land strippen van chemische wapens en trad Syrië toe tot de CWC (Chemische Wapenconventie). Geen onverdeeld succes, zeker niet, maar het was de afweging wel waard.

Nu lijkt Rusland zich te houden aan de rode lijnen: géén NAVO-lidstaten aanvallen en (vooralsnog) geen kernwapens inzetten. Rusland heeft ondanks felle retoriek ("vijandige handeling!") ook geen van de bijna tien wapenvluchten per dag naar Oekraïne aangevallen.

4. Simpele dingen doen ertoe

Neem militaire rantsoenen, zogeheten ready to eat-maaltijden. De hongerige Russische dienstplichtigen die oprukten naar Kyiv hadden voedsel bij zich met een uiterste houdbaarheidsdatum in 2015. De instructies op de nabestelde maaltijden uit China waren onleesbaar (want in het Chinees) en zo verpakt dat de Russen ze niet konden openscheuren.

Verder kwamen de Russische soldaten wc-papier tekort, hadden ze geen benzine voor hun tanks en belden ze met gestolen mobieltjes, die werden afgeluisterd door de Oekraïners. De flitswurging van Kyiv mislukte jammerlijk.

5. Motivatie telt, huurlingen niet

Nóg een factor die kennelijk telt: het onbenul van de nauwelijks getrainde Russische dienstplichtigen, die zich op oefening waanden, in contrast met het patriottisme en de toewijding van de Oekraïense verdedigers. Inventief zijn die laatsten trouwens ook. Zo gingen ze naar speelgoedwinkels, om daar drones te kopen waarmee ze de vijand in het oog konden houden.

Het inroepen van huurlingen door de Russen (Wagner, Iraniërs, Syriërs, Kaukasiërs - van alles kwam langs) heeft daarentegen tot niets geleid.

6. De wereldorde staat op zijn kop

Er is een nieuw IJzeren Gordijn tussen vrijheid en autocratie, en een flinke groep (bijna zestig landen) die de kat uit de boom kijkt.

7. De ene duider is de andere niet

Op radio en tv doen duiders hun best, maar de meestgebruikte zin is: "We gaan het zien, we sluiten niet uit dat… (vul maar in)".

Naar mijn bescheiden mening komen er iets te veel generaals buiten dienst, ex-piloten en medewerkers van de Nederlandse Defensie Academie opdraven, leden van het old boys network. Je kunt op tv zelfs een deskundige in luchtmachtblauw tegenkomen. Dat zorgt wel voor een professionele kijk, maar brengt ook zekere oncontroleerbare vooroordelen met zich mee - bijvoorbeeld ten voordele van de krijgskunst en investeringen in defensie.

De meest geraadpleegde analyses en kaartjes in de media zijn afkomstig van de denktank Institute for the Study of War (ISW) uit Washington, die zwaar wordt gevoed door de Amerikaanse inlichtingenwereld. Het logo van de denktank bevat de woorden "bevordering van de nationale veiligheid van de VS". Dat maakt de ISW-analyses niet per se slecht, maar journalistiek gezien vormen ze een nogal smalle basis.

De voorlopige winnaar onder de Nederlandse duiders is trouwens oud-generaal Mart de Kruif, die het echec van Kyiv en de tangbeweging rond het Donetsbekken rustig wist te voorspellen.

8. Massavernietigingswapens blijven (vooralsnog) buiten de strijd

Dat is misschien het enige lichtpuntje van de verschrikkelijke oorlog. Wat niet is kan nog komen, maar Poetin en de NAVO (ook die club weigert te garanderen nooit als eerste naar de kernwapens te zullen grijpen, maar dat hoor je nooit) vechten niet op het nucleaire front, want dat zou in wederzijdse zelfmoord kunnen ontaarden.

WMD (weapons of mass destruction - massavernietigingswapens) was zo'n beetje Woord van het Jaar in 2002, maar nu moet je uitleggen dat daarmee, naast atoomwapens, ook gifgassen, biowapens en de nooit genoemde radiologische wapens worden aangeduid. In Oekraïne zijn ze tot nu toe niet aantoonbaar gebruikt.

Die radiologische wapens maken wel gebruik van dodelijke straling, maar niet van een explosieve kernreactie, zoals een 'echt' kernwapen. Deze dirty bombs zijn niet door enig verdrag aan banden gelegd en zouden nog weleens in de strijd gebracht kunnen worden door de brute Poetin.

9. Rusland kan nog 'winnen', maar een glorierijke zege wordt dat niet

De Russen hebben qua capaciteit en reserves meer 'diepte' en zouden met de 'methode-Mariupol' (steden omsingelen en platgooien) de strijd in het Donetsbekken uiteindelijk wel kunnen beslissen en een zogenaamd gunstig onderhandelingsresultaat kunnen bijschrijven. Maar hun militaire optreden is ontluisterend armoedig - en dat is geen strateeg of politicus ter wereld ontgaan.