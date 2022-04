Bijna twee maanden na de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende internationale sancties, voelt de Russische bevolking de impact van deze maatregelen op het dagelijks leven. NU.nl sprak met meerdere Russen en in Rusland wonende Nederlanders.

In dit artikel zijn de namen van de geïnterviewden gefingeerd om veiligheidsredenen, hun identiteit is bekend bij de redactie.

Op 24 februari, de dag van de invasie, wilde Lucas meteen terug naar Nederland. Op dat moment verbleef de ondernemer samen met zijn Russische vrouw Nadja in de industriestad Nizhny Novgorod, ruim 400 kilometer ten oosten van Moskou. Doordat zijn vrouw geen Nederlandse verblijfsvergunning heeft, verblijft het stel normaal gesproken om en om in Nederland en Rusland.

In verschillende internationale media, die hij dagelijks volgt via een VPN-verbinding, las Lucas dat het mis was in Oekraïne. Hij wilde terug naar Nederland, want hij wist dat het een kwestie van tijd was voordat de effecten van de oorlog ook in Rusland voelbaar zouden zijn. Meerdere vluchten die hij boekte werden geannuleerd. De gemaakte kosten heeft hij nog niet teruggekregen. "Het is een ramp, geen van mijn buitenlandse betaalpassen werkt hier nog."

De kwetsbare Rus wordt geraakt

Ondertussen raakten producten als suiker, koffie, wijn en scheermessen op in de supermarkt. "Na de eerste sancties gingen mensen uit paniek hamsteren." Nu liggen de meeste producten volgens Lucas weer in de schappen, maar zijn de prijzen flink gestegen. Met name westerse producten als shampoo, medicijnen en auto-onderdelen werden duurder. En op het plaatselijke taleninstituut van de universiteit, waar Nadja werkt, zitten ze al weken zonder kopieerpapier.

"De Russische bevolking wordt getroffen - normale mensen - terwijl ze het aan de top nauwelijks voelen", zegt Lucas. De sancties raken vooral kwetsbaren die het minder hebben, denkt hij. "Pensioenen en salarissen stijgen hier niet mee met de prijzen en werkloosheidsuitkeringen zoals in Nederland zijn er niet", vertelt hij, doelend op de Russen die hun baan verloren met het vertrek van internationale bedrijven. "Juist voor hen wordt het nu extra moeilijk."

Vertrek internationale bedrijven opent deuren voor Russische ondernemingen

In de hoofdstad Moskou volgen Katya en Yoeri het buitenlandse nieuws over de oorlog in Oekraïne op de voet. "Geen enkel economisch probleem hier kan vergeleken worden met het verlies van een mensenleven daar", schrijven ze in een mail aan NU.nl.

Katya en Yoeri kwamen zelf ook in de problemen door de sancties. Het architectenkoppel werkte met gespecialiseerde software om 3D-bouwmodellen te maken. Maar die software is niet meer toegankelijk. Net als onder meer Apple, Microsoft, IKEA, Zara en McDonald's vertrok het Amerikaanse bedrijf dat de door Katya en Yoeri gebruikte software maakte uit Rusland.

"Het treft ons en opent tegelijkertijd de deuren voor Russische softwarebedrijven", schrijven ze. "Nog geen twintig minuten na het nieuws belde een Russisch bedrijf ons bureau met de vraag of wij wilden overstappen naar hun software."

Uitgesloten door Russische nationaliteit

De Nederlander Joris heeft een relatie met de Russische Maria, die in Moskou woont. Door de sancties kunnen ze elkaar voorlopig niet makkelijk in het echt zien, maar ze praten veel via Telegram. Maria studeert grafisch design in de hoofdstad en ook zij kan ontwerpsoftware niet meer gebruiken.

Ook werd ze onlangs uit een internationale wedstrijd voor designstudenten gezet, vanwege haar Russische nationaliteit. Hoewel Maria begrip had voor het besluit, was ze er kapot van. "Ze had maanden werk gestoken in haar project en kreeg via een mail te horen dat ze niet meer mocht meedoen", vertelt Joris. "Ze staat absoluut niet achter de oorlog, waardoor het haar extra pijn deed."

4.000 euro om Rusland te kunnen verlaten

Galina woont in Nederland en heeft sinds 2016 een Nederlands paspoort. Onlangs verbleef de Russin drie weken bij haar familie, precies in de tijd van de invasie. "Om uit Rusland weg te komen moesten we voor 4.000 euro via Qatar naar Nederland reizen: tien keer zo duur als normaal", vertelt ze. "Mensen zoals wij hebben last van de sancties, Poetin zit in een bunker en merkt er helemaal niks van."

Inmiddels is Galina samen met haar zoon teruggekeerd naar Nederland, waar ze Oekraïense vluchtelingen opvangt in huis. Weer naar Rusland zit er de komende tijd niet in, Galina maakt zich zorgen om de toekomst van haar land. "De situatie in Rusland zal de komende maanden alleen maar erger worden."

Ook Lucas vreest voor de nabije toekomst. "De sancties worden steeds meer voelbaar. En als er straks een westerse boycot komt van Russisch olie en gas, raken veel mensen hier hun baan kwijt."