Na ruim vijftig dagen oorlog is de Oekraïense havenstad Mariupol vrijwel compleet vernietigd. De Russen claimen de overgave van de eerste Oekraïense legereenheden, maar zullen vroeg of laat met het beruchte Azovbataljon moeten afrekenen: een ultranationalistische legereenheid die zich liever doodvecht. Hoe is dat bataljon ontstaan? En wat heeft de Russische president Vladimir Poetin überhaupt aan het innemen van de ruïnes van Mariupol?

Het Azovbataljon werd in 2014 opgericht, nadat Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim had geannexeerd. De eenheid dankt de naam aan de Zee van Azov, waar Mariupol aan ligt.

De groep moest acht jaar geleden (samen met andere vrijwillige eenheden) een antwoord bieden aan de oprukkende pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne, die militair werden gesteund door Rusland.

Dat deed de groep met succes. Met dank aan de circa duizend strijders wist het Azovbataljon onder meer Mariupol te heroveren.

Ultranationalistisch bataljon heeft banden met neonazi's

Wat de groep vooral berucht maakt, is de extreemrechtse ideologie. Het bataljon werd opgericht door Andriy Biletsky, een voormalig politicus. Hij zei in 2010 onder meer dat Oekraïne bestemd was om de "witte rassen te leiden in een laatste strijd tegen inferieure rassen", citeert Al Jazeera.

De groep draagt openlijk neonazisymbolen. Zo is het eigen logo een zogeheten wolfsangel op een gele achtergrond, die ook werd gedragen door de Duitse SS in de Tweede Wereldoorlog.

Het Kremlin kon de groep daardoor gebruiken in de propagandaoorlog, toen het beloofde om Oekraïne te "denazificeren". Het Oekraïense parlement bevat overigens maar één parlementariër van een extreemrechtse partij.

Het logo van het Azovbataljon. Het logo van het Azovbataljon. Foto: AFP

Groep gebruikt extreem geweld, maar is toch geliefd in Oekraïne

Het Azovbataljon schuwt ook (extreem) geweld niet. Uit een VN-rapport uit 2016 bleek dat de groep zich tijdens de oorlog om de Krim schuldig had gemaakt aan mensenrechtenschendingen, zoals verkrachtingen, martelingen en plunderingen.

Commandant Biletsky liet vaak weten tegen wapenstilstanden te zijn. "Die leiden uiteindelijk toch alleen maar tot nieuwe offensieven van de vijand", zo sprak hij in 2014. "Oorlogen worden altijd doorgezet, tot onze volledige vernietiging of onze overwinning."

Toch werd de groep in Oekraïne meermaals geprezen voor de geboekte successen. "Dit zijn onze beste vrijwilligers, onze beste strijders", sprak de toenmalige president Petro Poroshenko in 2014.

Vanuit het Westen waren er echter zorgen over het Azovbataljon. Regeringsleiders maakten zich in en na 2014 vooral zorgen over de invloed die de groep zou hebben op het land na de strijd om de Krim. Om het Westen gerust te stellen, ontfermde Kyiv zich over het bataljon en werd het officieus bij de Nationale Garde gevoegd.

Azovbataljon hoeft op weinig genade te rekenen van de Russen

Momenteel ontkennen veel leden van het bataljon neonazi's te zijn. Ook het logo zou volgens hen geïnterpreteerd worden als een wolfsangel: het zou simpelweg een kruising zijn van de letters "N" en "I", die staan voor het "Nationale Idee".

Dat wil niet zeggen dat de groep ineens op genade hoeft te rekenen van de Russen, met in het achterhoofd het oorlogsverleden en de boodschap van Poetin om Oekraïne te "denazificeren".

Het lijkt aannemelijker dat de groep zich zal doodvechten in de ultieme verdediging van Mariupol. "We zijn patriotten en hebben één doel, en dat is vechten voor het moederland tot het bevrijd is", werd Biletsky in 2014 geciteerd.

Van veel gebouwen in Mariupol is amper meer iets over. Van veel gebouwen in Mariupol is amper meer iets over. Foto: EPA

'Ze hebben het veel langer uitgehouden dan voorzien'

Momenteel verschanst het bataljon zich in een grote staalfabriek in het havengebied van Mariupol, waar de leden langzaamaan hun voedsel en munitie zien opraken. Voor Poetin is er veel aan gelegen om de strijdkrachten zo snel mogelijk uit te schakelen. "Ze hebben het al veel langer uitgehouden dan voorzien was", vertelden experts in gesprek met de BBC.

Als de Russen Mariupol innemen, heeft Poetin een volledig zuidelijk front gerealiseerd. Zijn troepen zwaaien dan de scepter over de Zee van Azov en het grondgebied van de Krim wordt verbonden met het oostelijk gelegen Donetsbekken.

Oekraïense strijdkrachten melden al dagenlang dat de opening van een groot Russisch offensief in het Donetsbekken ieder moment verwacht wordt.