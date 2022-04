De voorzitter van de Russische veiligheidsraad, Dmitry Medvedev, heeft ervoor gewaarschuwd dat een NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland gevolgen heeft voor de nucleaire status in de regio rond de Oostzee. De militaire balans moet volgens hem in dat geval hersteld worden. Litouwen lijkt niet onder de indruk en laat weten dat de nucleaire dreiging in het Baltische gebied "niets nieuws" is.

Er wordt al decennia gezinspeeld op een Baltische zone of Oostzeezone waarin alle betrokken landen geen kernwapens meer mogen hebben. Dat zou het risico op nucleaire escalatie van een conflict tussen Rusland en de NAVO verkleinen.

Volgens Medvedev, die dicht bij de Russische president Vladimir Poetin staat, is een verder gesprek over de niet-nucleaire status rond de Oostzee zinloos als Finland en Zweden lid van de NAVO worden. Hij ziet in dat geval militaire versterking in de lucht, op zee en aan land voor zich.

Rusland heeft een grote marinehaven aan de Oostzee, in Kaliningrad. Die is het hoofdkwartier van de Baltische Vloot. Met een NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden wordt de hele Oostzee een soort binnenzee van de NAVO, op een stukje Finse Golf bij Sint-Petersburg en zo'n 120 kilometer kustlijn bij Kaliningrad na.

Zweden en Finland overwegen NAVO-lidmaatschap

Nucleaire dreiging van Rusland is 'niets nieuws' voor Litouwen

De dreiging die van Medvedevs woorden uitgaat, is voor Litouwen bekend terrein. De Litouwse minister van Defensie, Arvydas Anusauskas, zei donderdag dat Rusland al lang voor de huidige crisis nucleaire wapens had in de Baltische regio.

"De dreigementen lijken tamelijk vreemd, aangezien de Russen nu ook al wapens bewaren op 100 kilometer van de Litouwse grens", zei Anusauskas tegen het Litouwse persbureau BNS. "Nucleaire wapens zijn er altijd geweest in Kaliningrad." Volgens hem is de internationale gemeenschap zich daar al volkomen bewust van en gebruikt Rusland het nu als dreigement.

De Litouwse premier Ingrida Simonyte sluit zich daar donderdag bij aan en zegt dat het Russische dreigement om militair uit te breiden in de Baltische regio - ook nucleair - "niets nieuws" is.