De volledige bemanning van het Russische oorlogsschip Moskva is woensdag geëvacueerd nadat er brand was door een munitie-explosie aan boord, meldt het Russische ministerie van Defensie, aldus persbureau TASS.

Oekraïne liet eerder woensdagavond weten dat het een Russisch oorlogsschip in de Zwarte Zee had geraakt en beschadigd in een Telegrambericht van de gouverneur van Odesa Maksym Marchenko.

"Het is bevestigd dat de raketkruiser Moskva vandaag precies daarheen is gegaan waar het door onze grenswachten op Slangeneiland is gestuurd!" aldus Marchenko.

Op de eerste dag van de Russische invasie van Oekraïne weigerde het kleine garnizoen op Slangeneiland zich over te geven. De oproep daartoe kwam van de Moskva en de Oekraïense grenswachten vertelden de Russen toen dat ze mochten oprotten.

De Moskva geldt als het vlaggeschip van de Russische oorlogsvloot. Volgens de Oekraïense presidentiële adjudant Oleksiy Arestovych kan het schip maar liefst 510 bemanningsleden aan boord hebben.